Юные сахалинские журналисты познакомились с дирекцией игр «Дети Азии»
Генеральный директор I зимних международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов пообщался с участниками медиа-смены «Юный журналист», которая проходит в эти дни в санатории «Лесное озеро». Встреча состоялась в формате пресс-конференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.
Прежде чем начать серию вопросов и ответов Владимир Максимов рассказал о работе оргкомитета «Дети Азии». Он занимается организацией спортивных игр больше 10 лет.
- Организация таких мероприятий – это огромный комплекс разных моментов. В том числе вот эта смена, в которой вы принимаете участие, - рассказывает Владимир Максимов. - Мы также разрабатываем логистику: рассчитываем кто, откуда и куда прилетит, какими рейсами лучше это сделать, работаем с зарубежными странами и многое другое.
Главной темой встречи стала работа детского пресс-центра игр «Дети Азии». Юнкоры получают аккредитацию наравне с профессиональными журналистами и работают на спортивных площадках. Подобный центр организуют и на ближайших играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.
- Важно ответственно подходить к делу. Бывают ребята, которые на подготовке к «Детям Азии» выполняют задания, все делают, а на самих играх начинают увиливать от работы. И, кончено, важно делать то, что вам нравится, тогда и будет желание что-то писать, снимать и так далее, - продолжает глава оргкомитета международных игр.
Школьники обрушили на гостя смены шквал вопросов. Спрашивали об учебе в школе, любимом виде спорта и о том, как необходимо достигать своих целей.
- Я для себя набрала много новой информации. Например, узнала, что нужно всегда ставить планку. Может не получиться на «Дети Азии» попасть, но можно прицелиться чуть подальше на другое – делится жительница Корсакова Екатерина Ильина.
Медиа-смена в санатории «Лесное озеро» собрала больше 70 юных сахалинцев из 15 районов области. Островитяне изучают основы журналистики, посещают мастер-классы, учатся формировать школьные пресс-центры.
- Здесь все очень насыщено. С утра до ночи мы заняты, и нет свободного времени. Мне больше всего понравились лекции блогера Руслана Очирова, где мы видео снимали. И по радио мне понравились лекции, которые Алена Баринова вела - делится впечатлениями жительница с.Сокол Долинского района Екатерина Бутенко.
Смена продлится две недели. По ее итогам выберут 12 участников, которые войдут в Международный пресс-центр первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии».
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