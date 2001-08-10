"Сахалин" проиграл матч с "Крэйнс"

Во вторник в Кусиро островитяне провели 13 игру в рамках чемпионата АХЛ. Подопечные Сергей Вострикова встречались с местной командой "Ниппон Пэйпер Крэйнс. Уже на первой минуте "бумажным журавлям" удалось открыть счет. Ёкуто Таками нанес бросок сразу после выигранного партнерами вбрасывания,1:0. Ошеломляющее начало если не сказалось на игре островитян, то точно отразилось на хозяевах площадки. Не боясь контратак, "журавли" двинулись к воротам Андрея Стельмаха. Игра на встречных курсах не принесла дивидендов не той ни другой стороне, разве что представители Японии смогли перебросать островитян. Но и времени численного преимущества у "Крэйнс" было на порядок больше, один штраф против четырех.



В начале второго отрезка праздновали взятие ворот уже гости. При отложенном штрафе "Сахалин" смог надолго закрепиться в зоне соперника и довести атаку до верного. Валерий Жуков от синей линии двинулся на пятак и в одно касание замкнул передачу Алексея Еремина, 1:1.

Равенству в игре царить пришлось не долго. На 28 минуте Шого Кажима воспользовался провалом гостей в обороне и при атаке "два в два" от "усов" отправил шайбу в сетку. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе хозяев.



Начало третьего отрезка, как и старт матча, остался за хозяевами. На 43 минуте после броска Ито Кенго шайбу на пятаке подправил Кента Такаги, увеличив отрыв "журавлей". После третьего гола тренерский штаб островитян произвел замену голкиперов, место на последнем рубеже занял Александр Козубенко. Счет 3:1 никак не устраивал островитян, которые усилили натиск, нанеся по воротам "Крэйнс" 11 бросков, "журавли" ответили лишь тремя попытками. За полторы минуты до окончания основного времени "Сахалин" снял вратаря. Игра в шесть полевых принесла свои результаты, но взятие ворот случилось за секунду до финальной сирены. Отличился Егор Синелев. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Очередная игра АХЛ не изменила положение команд в турнирной таблице. По-прежнему "Сахалин" отстает от лидера чемпионата "Анян Халлы" на одно очко, с активом 23 бала. "Крэйнс" вплотную приблизился к группе лидеров, имея две игры в запасе, в копилке японской команды 22 очка.

Следующая встреча с командой из Кусиро состоится 24 октября. Начало в 20:30 по сахалинскому времени, сообщили ТИА "Острова" в ПСК "Сахалин".