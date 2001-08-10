Сахалинцы провели второй матч с местным «Ниппон Пэйпер Крэйнс»

В среду в Кусиро островитяне провели второй матч с местным «Ниппон Пэйпер Крэйнс». После первого поражения настрой на игру у команды был запредельный. Уезжать с пустыми руками из поездки никто не хотел. Уже на 10 минуте матча островитяне вырвались в лидеры. Третье звено «Сахалина» смогло организовать контратаку, которую броском под перекладину реализовал Александр Петров, оформив первую шайбу в АХЛ. Гол стал свидетельством доминирования гостей на площадке, что проявлялось в большем количестве бросков в цель (15 на 7) и более дисциплинированной игре, «Сахалин» двое реже удалялся. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.



Во втором периоде соперники по разу огорчили друг друга. На 25 минуте после броска Романа Алексеева шайба срикошетила и зашла в сетку от бедра Назира Гичибекова, 0:2. После гола гостей, «Крэйнс» были близки к взятию ворот при игре впятером против троих. Но островитяне смогли выстоять в меньшинстве. Однако, сократить отставание у хозяев все же получилось. На 36 минуте после неточной передачи островитян в своей зоне шайба попала прямо на клюшку Шого Накажиме, который мощным щелчком отправил ее в сетку.



Третий период соперники начинали при счете 1:2. Стремительно меняться цифры на табло начали на старте отрезка. Сперва атаку организовали Михаил Климчук и Артем Сурсов, разыграв выход «два в один». А после 79 номер островитян расторопней сыграл на пятака после броска Дмитрий Фахрутдинова, оформив дубль и отомстив за грубый силовой прием. Комфортный задел гостей сохранялся до 49 минуты игру. После шайбы посыпались в ворота «Сахалина». 10 минут хватило Тиму Хамбли, Хироки Такаги и Такаги Кента для того, чтобы перевести игру в овертайм. Выиграть в дополнительное время или в серии буллитов в этом сезоне у островитян еще не получалось. Третья попытка оказалась также тщетной. Овертайм выдался сухим. А на два удачных выстрела «журавлей» гости ответа не нашли. Не помогла и смена Дениса Короваева на Александра Козубенко, занявшего место в воротах на серию послематчевых бросков. Итог матча 5:4 (б).

Из Кусиро команда уезжает со скромным результатом – 1 очко. Но и этого достаточно, чтобы сохранить прописку в зоне лидеров турнирной таблицы, где помимо «Сахалина» обосновались «Ниппон Пэйпер Крэйнс» и «Анян Халла». У всех команд по 24 очка, но количество матчей разнится от 12 до 14.



Следующие игры «Сахалин» проведет в Корее. 31 октября, 2 и 3 ноября состоятся матчи против «Анян Халлы».

В Южно-Сахалинск команда возвращается сегодня рейсом из Саппоро. Самолет прибывает в 16:20.



Комментарий главного тренера хоккейной команды "Сахалин" после серии игр с "Ниппон Пэйпер Крэйнс".



- Конечно, мы желали большего. И все матчи играли неплохо. Может быть, только в первой встрече с «Крэйнс» не показали свой хоккей. Сегодня всё складывалось для нас удачно, много моментов создали, забили четыре шайбы. Но при счете 4:1 не знаю, что произошло. Как говорится, с этим нужно переспать. Завтра будем разбираться.



- Почему на буллитах произошла смена голкипера?



-Это мое решение. Александр Козубенко хорошо проявлял себя во время тренировок в серии буллитов. Но не забивая, неважно какой вратарь стоит, ты буллиты не выиграешь. Работаем над этим элементом. У ребят то ли уверенность пропала, не идут они у нас.



- Пытались перестроить игру в третьем периоде, при солидном преимуществе?



- При счете 4:1 просили ребят сыграть строго. Они это выполняли, но пропустили необязательные голы. Сегодня был хороший настрой на игру. Мы провели вчера собрание, и все всё понимали. По отдаче у меня нет претензий к ребятам. Мелочи решили исход матча. Индивидуальные ошибки, в том числе удаления. Большинство штрафов мы получили в зоне атаки или в средней зоне.



- Физически команда «не просела»?



- Я думаю, сегодня мы двигались даже лучше, чем вчера. Имели большое преимущество, помимо реализованных моментов, могли забить еще много голов. Я думаю, это пройдет, это какое-то невезение.



- "Ниппон Пэйпер Крэйнс" показались вам сильней, чем другие японские команды?



- Японские команды все примерно одинакового уровня. Мы должны их обыгрывать. В ближайшее время игры с «Халлой». Ребята покажут характер, я в них верю.



- На сегодняшний день мы имеем в строю семь защитников. Николай Богомолов и Федор Храпак получили травмы, будет ли команда искать им замену?



- Завтра мы встречаемся с директором и будем говорить на эту тему. Это острая проблема, нам срочно нужно найти игроков обороны. Ребята выбыли на неопределенный строк, а играть всемером тяжело. Не дай бог, кто-то еще получит травму.