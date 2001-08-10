Южносахалинцам торжественно вручили знаки отличия ГТО
25 октября в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (ул.Ленина. д. 78) состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 40 южносахалинцам, успешно прошедшим испытания комплекса, вручили заслуженные награды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Поздравить счастливых обладателей знаков отличия ГТО со знаменательным событием пришли вице-мэр, руководитель аппарата города Южно-Сахалинска Алексей Фризюк, директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина и директор МБУ "Спортивный город" Владислав Шемберг.
Алексей Фризюк отметил, что за прошедшие несколько лет возрождённый комплекс ГТО завоевал широкое признание у жителей Южно-Сахалинска. Ежегодно количество желающих выполнить нормативы комплекса растет и привлекает людей разных возрастов.
- Я не люблю хвастаться, но все равно буду носить знак, - рассказал обладатель золотого знака отличия, ученик 1А класса СОШ №6 Леша Морковкин. - Самое сложное для меня было прыгать в длину, а все остальное я легко прошел, даже на перекладине подтянулся 17 раз. Сейчас я занимаюсь дзюдо и скоро еще пойду на плавание.
Для успешного выполнения нормативов комплекса «ГТО» всем желающим предстоит пройти всего 5 шагов. Сначала зарегистрироваться на официальном сайте www.gto.ru, где можно ознакомиться с нормативами, которые соответствуют возрастной группе и получить индивидуальный номер участника. Затем на сайте или позвонив в муниципальный центр тестирования «МБУ «Спортивный город» по тел. 300-634 подать заявку на выполнение и пройти медицинскую комиссию в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере (ул.Хабаровская, д.29а), либо в медицинском учреждении по прописке места жительства для получения допуска к выполнению нормативов. Затем в назначенный день явиться в центр тестирования и пройти спортивные испытания. И наконец, в случае, успешного выполнения нормативов — получить свой знак отличия.
По всем возникшим вопросам в ходе регистрации, прохождения медицинской комиссии и выполнения нормативов специалисты МБУ «Спортивный город» всегда готовы оказать любую информационную поддержку по контактному телефону 8 (4242) 300-634.
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