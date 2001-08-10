В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»

На протяжении нескольких месяцев в школах города будут проходить сеансы одновременной игры. Отличительной особенностью проекта является то, что сеансы проводят не именитые шахматисты, а учащиеся данных школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Первой пешкой проекта стала СОШ № 11. Здесь сеансы одновременной игры провели ученики школы Артем Хуснулгатин, Дарья Мусоридзе и Антон Тен.

- Ребята сами регулярно принимают участие в различных шахматных соревнованиях, но роль сеансёров была для них дебютной. Первый блин не вышел комом. Дарья, Артем и Антон отлично справились со своей задачей. Из 28 партий они проиграли только одну. Мероприятие вызвало большой интерес. На перемене школьники активно болели за своих одноклассников, - комментирует инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.

Следующую остановку проект сделает в гимназии № 3. Очередность других школ сейчас устанавливается.

- Будем стараться, чтобы в каждой школе сеансерами выступали именно ее ученики. А в школах, где шахматы не так хорошо развиты, будут привлекаться ребята из других образовательных учреждений, - говорит Людмила Маринина.

- Сейчас в Южно-Сахалинске наблюдается повышенный интерес к шахматам среди школьников. Мы надеемся, что проект «Марафон сеансов» увеличит этот интерес, и увлечение перерастет для ребят в нечто большее, - подвела итог первого сеанса самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.

Добавим, что организационную помощь проекту оказало МБУ «Спортивный город».