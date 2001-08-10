В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
На протяжении нескольких месяцев в школах города будут проходить сеансы одновременной игры. Отличительной особенностью проекта является то, что сеансы проводят не именитые шахматисты, а учащиеся данных школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Первой пешкой проекта стала СОШ № 11. Здесь сеансы одновременной игры провели ученики школы Артем Хуснулгатин, Дарья Мусоридзе и Антон Тен.
- Ребята сами регулярно принимают участие в различных шахматных соревнованиях, но роль сеансёров была для них дебютной. Первый блин не вышел комом. Дарья, Артем и Антон отлично справились со своей задачей. Из 28 партий они проиграли только одну. Мероприятие вызвало большой интерес. На перемене школьники активно болели за своих одноклассников, - комментирует инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.
Следующую остановку проект сделает в гимназии № 3. Очередность других школ сейчас устанавливается.
- Будем стараться, чтобы в каждой школе сеансерами выступали именно ее ученики. А в школах, где шахматы не так хорошо развиты, будут привлекаться ребята из других образовательных учреждений, - говорит Людмила Маринина.
- Сейчас в Южно-Сахалинске наблюдается повышенный интерес к шахматам среди школьников. Мы надеемся, что проект «Марафон сеансов» увеличит этот интерес, и увлечение перерастет для ребят в нечто большее, - подвела итог первого сеанса самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.
Добавим, что организационную помощь проекту оказало МБУ «Спортивный город».
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня На Сахалине в 2018 году отмечается рост контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ
10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
10:40 Сегодня Депутат Гордумы встретилась с участниками сахалинской медиасмены «Юный журналист»
11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
17:45 19 Октября Делегация олимпийских чемпионов посетила администрацию Южно-Сахалинска
16:15 19 Октября Олимпийский десант поделился секретами успеха с юными спортсменами и школьниками
16:04 19 Октября Студенты и преподаватели СахГУ собрались почтить память погибших в Керчи
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Выбор редакции
- 12:25 Сегодня В Холмске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «ПДД с малых лет»
- 11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
- 10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
- 16:27 Вчера На Сахалине стартовал чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?