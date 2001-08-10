В «Кристалле» провели открытый урок по фигурному катанию для юных сахалинцев

Вчера, 28 октября, на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» прошел открытый урок по фигурному катанию. Здесь собрались дети от 4 до 7 лет и их родители, которым интересен этот изящный вид спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.

В каком возрасте нужно отдавать ребенка на фигурное катание, как проводятся занятия, какая от них польза и каковы перспективы для спортсменов, – ответы на эти и другие вопросы получили участники открытого урока.

Занятие прошло в динамичном ритме. Сначала гости получили коньки, прокат которых для участников мероприятия был бесплатным. Затем отправились на трибуны, чтобы посмотреть на выступление фигуристов «Кристалла», которые подготовили для участников занятия несколько эффектных номеров. Здесь выступили спортсмены, являющиеся победителями региональных соревнований в спортивных и юношеских разрядах. В завершении занятия гости превратились из зрителей в действующих лиц, и вышли на ледовую арену.

– С помощью таких ознакомительных занятий мы планируем привлечь к занятиям фигурным катанием еще больше юных горожан, ведь именно из малышей в дальнейшем происходит формирование групп начальной подготовки. Фигурное катание – ранний вид спорта, – говорит тренер по фигурному катанию Анна Горошко, которая является инициатором проведения урока.

Малыши под руководством спортсменов и с помощью родителей сделали первые шаги на льду, научились стоять на коньках, и пытались самостоятельно делать несложные элементы.

Из общего числа юных гостей, которых собралось в этот день около полусотни, более двадцати человек выразили твердое намерение постигать искусство фигурного катания под руководством тренеров Анны Горошко, Елены Серковской и Алексея Ким. Тренировки у ребят будут проходить по выходным дням в вечернее время, продолжительность занятия – 45 минут.

В «Кристалле» напоминают родителям, желающим записать ребенка на занятия фигурным катанием, что набор в подготовительную группу проводится круглый год. Принимаются дети от 4 до 7 лет. В случае, если ребенок сомневается в своем желании, то можно записаться на пробный урок фигурного катания.

Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-094-88-68.