Сахалинские бадминтонисты открыли игровой сезон областными соревнованиями

Региональные соревнования по бадминтону «Золотой волан» прошли в минувшие выходные в Южно-Сахалинске. На базе теннисного клуба «Хоккайдо» померились силами более 30 юных спортсменов из областного центра, Корсакова и села Соловьёвки. Игра проходила среди смешанных пар в двух возрастных группах – до 13 и до 17 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туцризма и молодежной политики области.

На церемонии открытия участников приветствовал председатель сахалинской федерации бадминтона Сергей Долгов.

- Это первые соревнования в текущем спортивном сезоне. Уверен, вы соскучились по играм, а значит, состязания будут интересными и зрелищными. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и победит сильнейший, - напутствовал глава островной федерации.

В каждой возрастной группе участники были поделены на две подгруппы. Победители подгрупп выходят биться за первое место. Спортсмены, занявшие вторые места в своих подгруппах, разыгрывают бронзу.

По итогам упорной борьбы среди участников категории до 13 лет победу одержала пара - Маргарита Ким и Артем Корень из Корсакова. Вторыми также стали корсаковцы Анастасия Ракутина и Артем Лобинский, а почётное третье место заняли Виктория Ликунова и Леонид Извольский из Соловьёвки.

В противостоянии между спортсменами до 17 лет золото взяли южносахалинцы Игорь Магур и Анастасия Ким, серебро досталось Арине Широносовой и Денису Зубко, а бронза - Елизавете Магеровой и Денису Астапенко из Соловёвки.

Южносахалинка Анастасия Ким занимается бадминтоном пятый год. Впервые с одним из самых энергозатратных видов игрового спорта девушка познакомилась в родной гимназии №3.

- К нам пришёл тренер и начал преподавать, мне понравилось, стала заниматься регулярно. Бадминтон развивает координацию, скорость, тренирует всё тело. К тому же он улучшает зрение благодаря концентрированию внимания на волане, - поделилась Настя.

На сегодняшний день спортсменка является одной из сильнейших среди юных бадминтонисток. Анастасия Ким не раз становилась первой на областных соревнованиях, а также неоднократно была в призёрах. Впереди её ждут состязания за пределами региона.

По словам Сергея Долгова, в ближайшем будущем планируется организовать занятия по бадминтону в школах №3, №14 и №16 областного центра. В последней на прошлой неделе уже были проведены первые уроки.

- За месяц мы побывали в школах Холмского и Невельского района, где провели показательные выступления по бадминтону. Надеемся, что скоро там сформируются сборные команды. В ближайшее время планируем поехать в Поронайский район, где также познакомим учащихся со спортивным бадминтоном. Для развития направления мы не только даём мастер-классы, но и помогаем школам спортивным инвентарём, а также методическим материалом, адаптированным для детей, - отметил Сергея Долгов.

Следующие областные соревнования среди сахалинских бадминтонистов пройдут в декабре.