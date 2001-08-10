Лучшие юные боксеры страны сразятся в Южно-Сахалинске

В областном центре состоятся Открытые всероссийские соревнования класса «В» по боксу «Юность Сахалина» с привлечением иностранных спортсменов. Состязания соберут около 90 бойцов из разных регионов России и других стран. За золотые медали поборются юноши и девушки от 12 до 17 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Впервые Всероссийские спортивные соревнования «Юность Сахалина» прошли в 2010 году. На протяжении двух лет состязания были областными, далее - Дальневосточными, а с 2014 года получили статус Всероссийских.

В этом году состязания пройдут с 31 октября по 3 ноября. На них выступят команды из Челябинской, Самарской, Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, а также спортсмены из Республик Беларусь, Саха (Якутия) и Донецкой народной республики.

Бои состоятся в зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе по адресу: Южно-Сахалинск, ул. М.А. Горького, 7/1.

Открытие всероссийских соревнований пройдет 31 октября в 16 часов, а уже в 16:30 состоится первая схватка бойцов. Четверьфинал открытых состязаний запланирован на 1 ноября в 12:00, полуфинал – 2 ноября в это же время. Старт итоговым боям дадут 3 ноября в 14:00. Вход свободный.