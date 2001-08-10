В Южно-Сахалинске пройдет турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова

4 ноября на базе детской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (Горького, д.7/1) состоится традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек памяти Василия Ощепкова. На татами выйдут около 200 воспитанников отделений дзюдо спортивных школ Южно-Сахалинска, а также ребята и девушки из Холмска, Корсакова, Поронайска и Анивы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.

Предварительные встречи начнутся с 10:00. Торжественная церемония открытия запланирована в 12:00.

Основатель дзюдо и родоначальник самбо в России Василий Ощепков родился 6 января 1893 года на Александровском Посту острова Сахалин. Рос в семье каторжан. В 11 лет Василий остался круглым сиротой.

В судьбе сироты принял участие архиепископ Японский отец Николай, человек широких взглядов, который сумел создать в Японии православную духовную миссию. В одно из учебных заведений этой миссии, семинарию в городе Киото, попал четырнадцатилетний сирота Вася Ощепков. Среди дисциплин, изучавшихся в семинарии, была борьба дзюдо.

В 1911 году Ощепков был принят в институте Кодокан-дзюдо, где он стал первым русским и четвертым иностранцем, заслужившим степень мастера по дзюдо Кодокан.

С 1914 года Ощепков во Владивостоке организовал первый в России любительский кружок по изучению дзюдо. Кружок просуществовал до 1920 года.

Проанализировав международные спортивные единоборства, китайское ушу и целый ряд национальных видов борьбы с точки зрения их применимости в боевой схватке, Ощепков начал создавать более совершенную прикладную борьбу, которая впоследствии получила название самбо.