В Южно-Сахалинске пройдет турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова
4 ноября на базе детской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (Горького, д.7/1) состоится традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек памяти Василия Ощепкова. На татами выйдут около 200 воспитанников отделений дзюдо спортивных школ Южно-Сахалинска, а также ребята и девушки из Холмска, Корсакова, Поронайска и Анивы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.
Предварительные встречи начнутся с 10:00. Торжественная церемония открытия запланирована в 12:00.
Основатель дзюдо и родоначальник самбо в России Василий Ощепков родился 6 января 1893 года на Александровском Посту острова Сахалин. Рос в семье каторжан. В 11 лет Василий остался круглым сиротой.
В судьбе сироты принял участие архиепископ Японский отец Николай, человек широких взглядов, который сумел создать в Японии православную духовную миссию. В одно из учебных заведений этой миссии, семинарию в городе Киото, попал четырнадцатилетний сирота Вася Ощепков. Среди дисциплин, изучавшихся в семинарии, была борьба дзюдо.
В 1911 году Ощепков был принят в институте Кодокан-дзюдо, где он стал первым русским и четвертым иностранцем, заслужившим степень мастера по дзюдо Кодокан.
С 1914 года Ощепков во Владивостоке организовал первый в России любительский кружок по изучению дзюдо. Кружок просуществовал до 1920 года.
Проанализировав международные спортивные единоборства, китайское ушу и целый ряд национальных видов борьбы с точки зрения их применимости в боевой схватке, Ощепков начал создавать более совершенную прикладную борьбу, которая впоследствии получила название самбо.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 17:56 Вчера Воспитанники южно-курильской федерации карате выступили в Канкуне
- 14:27 Вчера Творческая встреча с Сергеем Лукьяненко состоится в Южно-Сахалинске
- 10:40 Вчера Сахалин присоединится к всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»
- 09:30 Вчера Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?