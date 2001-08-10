Воспитанники южно-курильской федерации карате выступили в Канкуне
В Канкуне (Мексика) завершился третий этап молодежной лиги Karate1, собравший более пятисот участников из более чем 30 стран. Российская команда завоевала 6 золотых и 2 серебряные медали (третий результат в общекомандном зачете, в лидерах — сборные США и Мексики). Россию на этих состязаниях представляли и спортсмены Сахалинской области: воспитанники южно-курильской федерации карате Алексей Матвеев, Виктория Мещанинцева и Иван Фурман, а также холмчанин Никита Большаков. Они принесли российской сборной две медали. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Южно-Курильска.
По результатам соревнований южнокурильчанин Иван Фурман завоевал первое место в мужском кумите в возрастной категории 12-13 лет (до 40 кг). А Никита Большаков из Холмска — серебряную медаль в мужском кумите в возрастной категории 14-15 лет (до 57 кг).
— Есть над чем работать, хочу, чтобы вы полностью отдались устранению ошибок. И все получится. Я всеми горжусь. Вы — моя лучшая команда, — прокомментировал итоги состязаний тренер южно-курильской федерации карате Илья Кучеров.
Это далеко не первые победы воспитанников южно-курильской федерации карате на международных площадках. Этим летом Иван Фурман занял третье место во втором этапе молодежной лиги Karate1 в Хорватии.
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