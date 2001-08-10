В Южно-Сахалинске состоялся спортивный турнир среди ветеранов
В Южно-Сахалинске на базе средней школы №3 им. героя России С.Ромашина состоялся традиционный открытый турнир города Южно-Сахалинска по шахматам, шашкам и пулевой стрельбе среди ветеранов Великой отечественной войны и трудового фронта Сахалина и Курил, посвященный Дню народного единства. Праздничные сражения проходили за шахматной доской и на огневом рубеже стрелкового тира ДЮСШ игровых видов спорта г.Южно-Сахалинска.
Открытый турнир среди ветеранов Великой Отечественной войны проходит уже более 20 лет подряд, благодаря его идейному вдохновителю Виктору Ивановичу Чуйко, председателю Федерации шахмат ветеранов Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
Первым этапом фестиваля для ветеранов стали соревнования в стрельбе из пневматической винтовки. Некоторые участники, несмотря на приличный возраст, показали отличные результаты, успешно отстрелявшись на сдачу нормативов комплекса «ГТО».
Лучшим в пулевой стрельбе стал Александр Соколов, вторым по меткости стал Владимир Попов, на третьем месте расположился Константин Мальцев.
В честь ветеранов и детей войны руководство и коллектив СОШ №3 подготовили праздничный концерт, на котором выступили с яркими творческими номерами учащиеся образовательного учреждения.
По завершению праздничной программы участники соревнований приступили к интеллектуальным сражениям, сев за шахматные доски.
Первое место в шахматных баталиях занял Владимир Попов, второе место досталось Тамаре Брагиной, на третьем расположился Тамара Антогина. В шашках не было равных также Владимиру Попову, второе место завоевал Борис Верман, на третьем месте - Тамара Брагина.
Победителям и призерам открытого турнира по шахматам, шашкам и пулевой стрельбе были вручены кубки, медали и грамоты Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
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