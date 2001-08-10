Островные тхэквондисты завоевали 12 медалей всероссийских соревнований

В Таганроге состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо (WTF) «Кубок Приазовья». Их участниками стали свыше 500 спортсменов из 12 регионов России. Среди них были 16 представителей островного региона (Невельск, Холмск, Южно-Сахалинск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Всероссийский «Кубок Приазовья» является традиционным соревнованием тхэквондистов, на который стремится попасть большое количество участников. Об этом свидетельствует обширная география спортсменов, - пояснил заслуженный тренер России Роман Кувиков. – Соревнования являются рейтинговыми. По их итогам, в том числе, проводится отбор в сборные команды регионов.

Сахалинские спортсмены на этих состязаниях завоевали 12 медалей. В турнире юниоров победителями стали Егор Федоров (весовая категория до 48 кг) и Роман Ильин (до 55 кг). У юношей Владислав Федоров завоевал золотую медаль (до 34 кг), а Александр Цой – серебряную (до 48 кг). Все спортсмены – из Южно-Сахалинска.

Третье место в соревнованиях юниоров в своих весовых категориях заняли холмчанин Михаил Идиатулин, Владимир Мажара и Ангелина Пашенкова из Невельска, а также южносахалинцы Евгений Мамаев, Георгий Боровиков, Альберт Чан, Инга Майкова и Анатолий Солдатенко.

Подготовили победителей и призеров всероссийских соревнований тренеры Владимир Тулупов, Надежда Сон, Денис Ким, Ри Ин Сон.