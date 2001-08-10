Сахалинские киокушины показали мастерство на открытом турнире в Холмске
Медали соревнований оспорили девочки и мальчики 6-7, 8-9, 10-11 лет из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска. Юные киокушины демонстрировали мастерство в дисциплине ката – последовательность движений в поединке с воображаемым противником. Всего за пьедестал почёта боролось больше 60 бойцов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.
Участников разделили по возрастным категориям - на новичков и старших (в зависимости от ученических степеней).
Среди новичков-мальчиков 6-7 лет первое место занял Арсений Лавринов, второе - Андрей Гузеев, а почётное третье - Максим Аликов. Среди представительниц прекрасной половины победу одержала Ксения Грабовая, на второй строчке Ева Тертышная, а бронзовая медаль досталась Полине Щербининой. Среди старших участников этой же возрастной категории победителем стал Никита Пак, второе место у Артура Антонец.
В противостоянии между новичками 8-9 лет золото взял Зейналов Мафтун Сохил оглы, серебро - Матвей Хицко, а бронзу - Андрей Травин. Среди девочек равных не было Валерии Козловской, на втором месте Анастасия Тайлонова, а замкнула тройку призёров Елизавета Толстова. В состязаниях между старшими киокушинами победу разделили Ричард Василишин и Альбина Рощупкина, вторые места у Артема Лицай и Анастасии Аксеновой, а третьи у Ибрагима Матьякубова и Алисы Пяк.
Среди новичков 10-11 лет медаль высшей пробы завоевал Александр Васюра, серебро досталось Денису Тен, а бронза - Алексею Жукову. Среди старших спортсменов этой же возрастной группы лучшую технику показал Никита Ю. Победу ему уступил Кирилл Жмакин, заняв вторую позицию. Третью ступень пьедестала заслужил Сергей Сидоренко. Лучшей среди девочек стала Маргарита Чуканова, а серебряную награду взяла Вероника Кузьмичева.
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