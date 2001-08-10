Студенты Сахалинского колледжа искусств присоединились к комплексу ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов стартовал в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Проверить себя в выполнении нормативов комплекса вызвались старшеклассники школ №3, 13, 23 и 26, а также учащиеся Сахалинского колледжа искусств, коих оказалось в большинстве. Студенты и школьники померились силами в подтягивании на высокой перекладине, прыжках в длину с места, отжиманиях от пола, упражнениях на гибкость и пресс.

На церемонии открытия фестиваля участников приветствовал организатор мероприятия, руководитель МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. Он пожелал всем удачи в выполнении нормативов, а школьникам в частности - постараться набрать как можно больше баллов, которые в дальнейшем помогут им при поступлении в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Будучи творческими людьми, воспитанники колледжа подошли к делу соответственно – вышли на «полосу препятствий» в фирменных футболках «Спортивный Сахалинский колледж искусств» и даже подготовили музыкальную программу. Чтобы придать фестивалю атмосферу праздника студенты колледжа искусств сопровождали спортивное многоборье исполнением песен под современную музыку.

Студентка Кристина Давыдова личным примером развеяла миф о том, что искусство и спорт - понятия не совместимые. Девушка учится на менеджера социально-культурной деятельности, умеет играть на фортепьяно, баяне и гитаре, а свободное время посвящает спорту.

- Спортом занимаюсь для себя и своего здоровья, очень люблю бег. Из всех нормативов ГТО тяжелее всего мне даются прыжки в длину, остальные же испытания мне по плечу, - поделилась Кристина.

31 октября участников ждёт стрельба из пневматического оружия, а также бег на длинной и короткой дистанциях. Всего фестиваль охватит около 120 человек.