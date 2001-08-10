Волейболисты «Элвари-Сахалин» сыграют на своей площадке с «Динамо-ЦОП» из Краснодара

3 и 4 ноября в Южно-Сахалинске пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». «Элвари-Сахалин» примет «Динамо-ЦОП» из Краснодара. Игры в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького. 7/3) начнутся в 15:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Мужская волейбольная команда «ГУВД-Динамо» (Краснодар) была основана в 1994 году при Спортивном клубе кубанской милиции.

С 2001 года она участвует в чемпионате России. В 2004 году команда вышла в высшую лигу «Б», и в первом же сезоне добилась права на повышение в классе.

В высшей лиге «А» динамовцы из Краснодара провели пять сезонов, неизменно находясь в лидирующей группе. В сезоне 2009-2010 года «Динамо» стало чемпионом лиги «А» и перешло в Суперлигу. В сезоне 2010-2011 года соперник «Элвари-Сахалин» добился крупнейшего успеха в своей истории, заняв 4-е место в Суперлиге.

В сезоне 2016-2017 года клуб испытывал финансовые проблемы, а многомесячная задолженность по выплате зарплаты вынудила волейболистов бойкотировать один из матчей чемпионата. Второй круг чемпионата динамовцы отыграли составом из 9 человек, но смогли сохранить прописку в Суперлиге, заняв, как и в предыдущем сезоне, предпоследнее место. Однако в июне 2017 года руководство клуба объявило об отказе от дальнейших выступлений в Суперлиге и переходе команды в высшую лигу «Б».

В лиге «Б» волейболисты из Краснодара стали играть под названием «Динамо-ЦОП». На площадку выходили игроки, составляющие основу молодежной сборной Краснодарского края и бывшие волейболисты молодежной команды ВК «Динамо», не имеющие опыта выступлений на таком уровне. Как результат – 36 поражений в 36 матчах (32 – на предварительном этапе, 4 – в финальном).

Нынешний турнир «Динамо-ЦОП» тоже начало не самым лучшим образом, проиграв шесть матчей подряд. Оно замыкает турнирную таблицу. А «Элвари-Сахалин», одержав на старте четыре победы, занимает третье место.

История соперничества «Элвари-Сахалин» и «Динамо-ЦОП» насчитывает четыре игры. Пока волейболисты из столицы Краснодарского края не выиграли ни одной партии.

Все матчи «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП»:

28.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:12, 25:18).

29.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар) - 3:0 (25:13, 28:26, 25:15).

23.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (11:25, 18:25, 14:25).

24.01.2018. «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (13:25, 22:25, 13:25).