Спортивные соревнования и бесплатный проезд на канатной дороге ждут сахалинцев 4 ноября

В День народного единства на СТК «Горный Воздух» все желающие смогут бесплатно проехать на канатной дороге. Подняться на вершину горы можно будет с 12:00 до 14:00. Кроме этого, 4 ноября в областном центре пройдут несколько спортивных мероприятий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Любители игровых видов спорта смогут посмотреть на волейбольные баталии. Они будут проходить с в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) с утра до вечера.

В 10:00 начнутся решающие игры межрегионального турнира «Золотая осень» на призы Сахалинской областной федерации волейбола. Участниками этих состязаний являются девять мужских, восемь женских и три ветеранские команды. Они представляют Амурскую область, Приморской и Хабаровский край и, естественно, островной регион.

Днем у волейболистов будет перерыв, во время которого они увидят игру чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б» между «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо-ЦОП» (Краснодар). А сразу же после завершения этого матча, который начнется в 15:00, турнир «Золотая осень» выйдет на финишную прямую.

Не останутся обделенными и любители футбола. Они смогут увидеть игры как детских, так и взрослых команд.

В 14:00 в Доме культуры железнодорожников продолжится розыгрыш зонального этапа первенства России по мини-футболу (вторая лига, чемпионат Сахалинской области).Это один из самых массовых турниров в островной регионе, участники которого играют в пяти дивизионах. В первом, втором, третьем дивизионах – по 10 команд, в четвертом и пятом – по 8.

Первыми на площадку выйдут представители пятого дивизиона («Гедеон» и «Спарта»). В 15:00 их сменят «Анива» и «СТИМ» (второй дивизион). В 16:00 сыграют «Люкс» из Макарова и «Альянс» из Анивы (второй дивизион). Программа игрового дня завершится матчем между «Араратом» и «Ростелекомом» (четвертый дивизион), который начнется в 17:00.

В СК «Олимпия-Парк» состоятся четыре игры предварительного этапа первенства Сахалинской области по футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р. В 15:00 на первом поле сыграют Долинск и Ноглики, а на втором победителя определят Корсаков и Поронайск. В 16:00 на первом поле голы в ворота соперника будут пытаться забить футболисты из Долинска и Шахтерска, на втором – из пгт. Ноглики и Поронайска.

Ценители единоборств могут отправиться в День народного единства на ежегодный чемпионат и первенство области по киокусинкай. В этом году они соберут более 80 спортсменов из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска. Оценивать мастерство борцов будет опытный судейский корпус, а также молодые специалисты.

- Соревнования стали уже доброй традицией, и с каждым годом мы наблюдаем, как растет мастерство сахалинских спортсменов. В этом году поединки обещают быть зрелищными и бескомпромиссными, - отметили в региональной федерации киокусинкай.

Состязания пройдут в спортивном зале СДЮСШОР по восточным видам единоборств (ул.Ленина, 254в). Торжественная церемония открытия начнется в 11.00 часов.