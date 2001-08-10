Сахалинец занял второе место на соревнованиях в Китае
В городе Вуси (Китай) прошёл квалификационный турнир к финалу «Большого шлема». Сахалинец Антон Котков стал серебряным призером состязаний. Об этом ТИА "Острова" сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинец успешно прошел квалификационные бои и вышел в полуфинал. Там он оказался сильнее представителя Бразилии Мигеля Соареса, и одержал победу со счетом 3-1. Однако в финале островной спортсмен не смог победить соперника из Кореи. По итогам турнира Антон Котков получил второе место и путевку в финал "Большого шлема". Соревнования пройдут уже в декабре этого года в Китае.
"Большой шлем" в мире тхэквондо считаются престижными соревнованиями, наряду с турниром серии Гран-при. Победители состязаний получат возможность выступить на Олимпиаде-2020.
Кроме этого, Антон Котков вместе с островным спортсменом Владиславом Лариным выступят в финале Гран-При. Соревнования пройдут с 20 по 25 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах. Там соберутся 15 лучших спортсменов мира в олимпийских категориях, чтобы бороться за рейтинговые баллы.
- Это спорт высших достижений. Наши ребята уже достигли больших высот. Владислав Ларин сегодня занимает первое место в олимпийском рейтинге в своей весовой категории, а Антон Котков - девятое. А в этом списке больше тысячи спортсменов со всего мира, - рассказал главный тренер по тхэквондо Сахалинской области Денис Ким. - Сейчас гонка вышла на финишную прямую. Я думаю, что у ребят большие шансы попасть в команду, которая представит нашу страну на Олимпийских играх 2020.
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