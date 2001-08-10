Мастер спорта с Сахалина выступит на чемпионате мира по тяжёлой атлетике
В Ашхабаде (Туркменистан) начался чемпионат мира по тяжёлой атлетике. В нем принимают участие 800 спортсменов из 100 государств. Девять их представлены Африкой, 38 – Европой, 29 – Азией, 15 – странами Америки и 9 – Океании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Для сборной России он стал первым планетарным турниром за последние три года, после чемпионата мира-2015 (Олимпийские игры-2016 и чемпионат мира-2017 были пропущены из-за масштабных допинговых нарушений). Нашу команду возглавят призёры Олимпийских игр в супертяжёлых весовых категориях Татьяна Каширина и Руслан Албегов.
В весовой категории до 102 кг на помост выйдет мастер спорта международного класса из Холмска Максим Шейко. Он выступит в весовой категории до 102 кг. Состязания в ней пройдут 8 ноября. Начало в 17:55 по московскому времени.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня «Элвари-Сахалин» одержал шестую победу подряд в чемпионате России
10:01 Сегодня Мастер спорта с Сахалина выступит на чемпионате мира по тяжёлой атлетике
09:03 Сегодня Праздничными концертами отметили в Томари и Красногорске День народного единства
12:08 Сегодня Сахалинские спортсменки выступили на Кубке России по чирспорту
12:36 30 Октября На градостроительном совете Южно-Сахалинска обсудили проект реконструкции привокзальной площади
17:22 31 Октября В Сахалинской области в этом году капитально отремонтируют более 560 многоквартирных домов
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
11:10 1 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
Выбор редакции
- 10:01 Сегодня Мастер спорта с Сахалина выступит на чемпионате мира по тяжёлой атлетике
- 09:21 Сегодня «Элвари-Сахалин» одержал шестую победу подряд в чемпионате России
- 09:03 Сегодня Праздничными концертами отметили в Томари и Красногорске День народного единства
- 09:55 2 Ноября В 2019 году на острове Шикотан планируют ввести в работу две электростанции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?