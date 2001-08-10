Мастер спорта с Сахалина выступит на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

В Ашхабаде (Туркменистан) начался чемпионат мира по тяжёлой атлетике. В нем принимают участие 800 спортсменов из 100 государств. Девять их представлены Африкой, 38 – Европой, 29 – Азией, 15 – странами Америки и 9 – Океании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Для сборной России он стал первым планетарным турниром за последние три года, после чемпионата мира-2015 (Олимпийские игры-2016 и чемпионат мира-2017 были пропущены из-за масштабных допинговых нарушений). Нашу команду возглавят призёры Олимпийских игр в супертяжёлых весовых категориях Татьяна Каширина и Руслан Албегов.

В весовой категории до 102 кг на помост выйдет мастер спорта международного класса из Холмска Максим Шейко. Он выступит в весовой категории до 102 кг. Состязания в ней пройдут 8 ноября. Начало в 17:55 по московскому времени.