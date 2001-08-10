Сахалинские спортсменки выступили на Кубке России по чирспорту

В спортивном комплексе Адлер Арена в городе Сочи состоялся Кубок России по чирспорту 2018. Сборную команду Сахалинской области представил самый молодой состав - 23 спортсменки, многие из которых впервые принимали участие в соревнованиях подобного уровня, а также 2 юниорские и 1 взрослая двойки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В первый день соревнований прошёл Фестиваль «Восходящие звезды», в котором Боярова Даниэла и Следенкина Арина стали дважды победителями - взяли золото в «чир-фристайле» и «чир-хип-хопе». На всероссийских соревнованиях команда стала абсолютными чемпионами в дисциплинах «чир-джаз-группа» и «чир-хип-хоп-группа», а также взошли на пьедестал в «чир-фристайле», став третьими из 15 команд.

Детская двойка Ерега Елена и Хакимзянова Юлия стали первыми в «чир-джазе» и вторыми в «чир-хип-хопе». Действующие чемпионки Европы Баранова Эльвира и Ким Ю Ми завоевали золото в «джазе» и бронзу в «хип-хопе», а также серебро в «чир-фристайле», впервые взойдя на пьедестал в данной дисциплине и став первыми после бронзовых призеров Первенства Мира. Их товарищи по юниорской команде Юн Арина и Кривобокова Яна взяли серебро в чир-джазе.

Взрослая двойка Колпак Наталья и Редькина Маргарита заняли первое место в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка», выполнив требования к присвоению спортивного звания «мастер спорта».

- Конкуренция была очень серьезной и количество участников во многих дисциплинах превышало 30. Смена часовых поясов сказалась на самочувствии девочек во время соревнований. Но, несмотря ни на что, Сахалинские спортсменки выложились на 100%, показав отличный результат, - отметили в сахалинской федерации чир спорта.