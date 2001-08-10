Игры первенства Дальнего Востока по хоккею стартовали в Южно-Сахалинске
В областном центре стартовал первый этап Дальневосточного первенства по хоккею среди юношей 2006 года рождения. В турнире принимают участие 6 команд: две команды «Амур ДВ» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Трансбункер» (Ванино), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), и специально приглашенная команда – «Селект» из Республики Корея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Хоккей – это прекрасный вид спорта, он не только укрепляет силу, но и благодаря поддержке своих друзей и партнеров вы можете стать победителями в этой замечательной игре. Я желаю вам успешного выступления на соревнованиях, и пусть победит сильнейший, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Все команды давно знакомы друг с другом, ни раз встречались на льду дальневосточных соревнований. Также, впервые на этап Первенства ДВ допущена команда из Кореи. В связи с тем, что в феврале 2019 года на Сахалине пройдут первые международные спортивные игры «Дети Азии», сейчас у ребят есть прекрасная возможность набраться игрового опыта с потенциальными соперниками.
Игры продлятся до 10 ноября включительно. В день будет сыграно по три игры, по правилам КХЛ. Каждая игра длится по 20 минут чистого времени. Следующий этап Первенства Дальнего Востока состоится в январе, в одном из городов команд-участниц, затем состоится третий этап в марте. По итогам всех игр, команда, набравшая наибольшее количество баллов будет представлять Дальневосточный федеральный округ на Первенстве России.
Расписание игр (ЛД «Арена Сити»):
6 ноября.
9.30 – «Амур ДВ-2» - «Трансбункер»
14.45 – «Адмирал» - «Амур ДВ»
19.00 – «Селект» Корея – «Кристалл»
7 ноября.
9.30 – «Трансбункер» - «Селект» Корея
14.45 – «Амур ДВ» - «Амур ДВ-2»
19.00 – «Кристалл» - «Адмирал»
9 ноября.
9.30 – «Амур ДВ» - «Селект» Корея
14.45 – «Адмирал» - «Трансбункер»
19.00 – «Амур ДВ» - «Кристалл»
10 ноября.
9.30 – «Кристалл» - «Амур ДВ-2»
14.45 – «Трансбункер» - «Амур ДВ»
19.00 – «Селект» Корея - «Адмирал»
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