На Сахалине завершился сезон семейного детсадовского футбола

В минувшие выходные в южно-сахалинском городском парке состоялось торжественное награждение победителей VII Детсадовской семейной лиги «Футбол 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в оргкомитете «Спорт против подворотни».

Более двухсот малышей, их родителей и сотрудников детских садов получили подарки, призы и памятные подарки в ходе церемонии награждения победителей и участников седьмого по счету турнира семейного футбола. Напомним, в этом сезоне за главный приз семейного футбола боролись одиннадцать команд дошкольных учреждений Южно-Сахалинска. В составе каждой команды в первом тайме играли шестеро малышей: три девочки и три мальчика, а во втором тайме их место занимали их родители - мамы и папы, причем право забивать голы имели только представительницы прекрасного пола. На церемонию награждения команды собрались практически в полных составах, прихватив с собой бабушек, дедушек и друзей.

Председатель Сахалинской областной Думы и автор проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин поблагодарил всех участников турнира, а также обратился к тем, кто оказал поддержку организаторам:

- Вместе с вами мы делаем одно большое дело – привлекаем родителей и их малышей к здоровому образу жизни и традиционным семейным ценностям, без которых немыслимо будущее нашей страны, - сказал Андрей Хапочкин. - Проект очень добрый, у нас все больше и больше новых друзей и партнеров, и это замечательно.

Со словами приветствия к участникам детсадовского турнира также обратились вице-мэр городской администрации Елена Федорова, начальник департамента образования Анастасия Киктева, директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг и другие. Каждой команде и участнику организаторы вручили памятные медали, призы и дипломы соревнований. Диплом за 1 место, Кубок и золотые медали VII Детсадовской семейной лиги «Футбол 2018» вручили «Черемушки» (МАДОУ №42), серебряные медали получила команда «Полянка» (МАДОУ №5), бронза - у команды «Солнышко» (МАДОУ №24).

Лучшими игроками турнира в своих номинациях стали:

- «Лучший вратарь-девочка» - Мордовина Елена (Белоснежка);

- «Лучший вратарь-мальчик» - Загородский Богдан (Журавленок);

- «Лучший вратарь-папа» - Жомов Григорий (Черёмушки);

- «Лучший защитник-мальчик» - Шипов Артем (Белоснежка);

- «Лучший защитник-девочка» - Касима Диана (Полянка);

- «Лучший защитник-папа - Попков Борис (Черёмушки);

- «Лучший нападающий-мальчик» - Кливцов (Полянка);

- «Лучший нападающий-девочка» - Анастасия Тютюнникова (Солнышко);

- «Лучший нападающий-мама» - Костенко Анастасия (Журавленок);

- «Лучший игрок-мама» - Любовь Ли (Огонёк);

- «Лучший игрок-папа» - Байтимиров Рустам (Белоснежка);

- «Лучший игрок-девочка» - Дарина Сафонова (Черёмушки);

- «Лучший игрок-мальчик» - Зайцев Артем (Черёмушки).



Все они получили дипломы и ценные призы лучших игроков соревнований.

Специальный приз оргкомитета проекта «Спорт против подворотни» в номинации «Олимпийские надежды» получила самая маленькая участница турнира - Римма Воробьева (Ягодка).

Специальные дипломы и подарки «За сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и традиций» по праву получили игравшие на турнире в полном составе семьи:

- Шевченко и Ануфриевы (Дюймовочка);

- Нидзий и Зюковы (Солнышко);

- Судаковы (Полянка);

- Костенко (Журавленок);

- Птушкины и Егоровы (Огонек).

Самой же семейной стала команда детского садика «Светлячок», за которую вместе со своими малышами на зеленый газон стадиона "Космос" вышли родители четырех семей: Козловы, Баловы, Мальцевы и Волосович!

Дипломы были вручены также в следующих номинациях:

- «Мой дедушка самый спортивный» - Александр Волосович (Светлячок) и Вадим Кривулько (Дюймовочка);

- «За справедливое и честное судейство» - Медербек Уулу Жусунбек, судья «Школы Юного арбитра» ОГАУ ФК «САХАЛИН»;

- «Лучший болельщик» - Александр Агеев (Жемчужина).

Большая группа организаторов и участников турнира отмечена благодарственными письмами. Особыми словами благодарности были отмечены инструкторы по физической культуре детских садиков.

Организационный комитет проекта «Спорт против подворотни» выражает благодарность за огромную поддержку коллективу городского парка и специалистам муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город», а также партнерам проекта - компаниям «Остов», «Северспецстрой» и «Армсахстрой».

По словам Андрея Хапочкина, уже в январе стартует очередной Чемпионат Детсадовской семейной спортивной лиги - «Хоккей в валенках».