На Сахалине завершился сезон семейного детсадовского футбола
В минувшие выходные в южно-сахалинском городском парке состоялось торжественное награждение победителей VII Детсадовской семейной лиги «Футбол 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в оргкомитете «Спорт против подворотни».
Более двухсот малышей, их родителей и сотрудников детских садов получили подарки, призы и памятные подарки в ходе церемонии награждения победителей и участников седьмого по счету турнира семейного футбола. Напомним, в этом сезоне за главный приз семейного футбола боролись одиннадцать команд дошкольных учреждений Южно-Сахалинска. В составе каждой команды в первом тайме играли шестеро малышей: три девочки и три мальчика, а во втором тайме их место занимали их родители - мамы и папы, причем право забивать голы имели только представительницы прекрасного пола. На церемонию награждения команды собрались практически в полных составах, прихватив с собой бабушек, дедушек и друзей.
Председатель Сахалинской областной Думы и автор проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин поблагодарил всех участников турнира, а также обратился к тем, кто оказал поддержку организаторам:
- Вместе с вами мы делаем одно большое дело – привлекаем родителей и их малышей к здоровому образу жизни и традиционным семейным ценностям, без которых немыслимо будущее нашей страны, - сказал Андрей Хапочкин. - Проект очень добрый, у нас все больше и больше новых друзей и партнеров, и это замечательно.
Со словами приветствия к участникам детсадовского турнира также обратились вице-мэр городской администрации Елена Федорова, начальник департамента образования Анастасия Киктева, директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг и другие. Каждой команде и участнику организаторы вручили памятные медали, призы и дипломы соревнований. Диплом за 1 место, Кубок и золотые медали VII Детсадовской семейной лиги «Футбол 2018» вручили «Черемушки» (МАДОУ №42), серебряные медали получила команда «Полянка» (МАДОУ №5), бронза - у команды «Солнышко» (МАДОУ №24).
Лучшими игроками турнира в своих номинациях стали:
- «Лучший вратарь-девочка» - Мордовина Елена (Белоснежка);
- «Лучший вратарь-мальчик» - Загородский Богдан (Журавленок);
- «Лучший вратарь-папа» - Жомов Григорий (Черёмушки);
- «Лучший защитник-мальчик» - Шипов Артем (Белоснежка);
- «Лучший защитник-девочка» - Касима Диана (Полянка);
- «Лучший защитник-папа - Попков Борис (Черёмушки);
- «Лучший нападающий-мальчик» - Кливцов (Полянка);
- «Лучший нападающий-девочка» - Анастасия Тютюнникова (Солнышко);
- «Лучший нападающий-мама» - Костенко Анастасия (Журавленок);
- «Лучший игрок-мама» - Любовь Ли (Огонёк);
- «Лучший игрок-папа» - Байтимиров Рустам (Белоснежка);
- «Лучший игрок-девочка» - Дарина Сафонова (Черёмушки);
- «Лучший игрок-мальчик» - Зайцев Артем (Черёмушки).
Все они получили дипломы и ценные призы лучших игроков соревнований.
Специальный приз оргкомитета проекта «Спорт против подворотни» в номинации «Олимпийские надежды» получила самая маленькая участница турнира - Римма Воробьева (Ягодка).
Специальные дипломы и подарки «За сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и традиций» по праву получили игравшие на турнире в полном составе семьи:
- Шевченко и Ануфриевы (Дюймовочка);
- Нидзий и Зюковы (Солнышко);
- Судаковы (Полянка);
- Костенко (Журавленок);
- Птушкины и Егоровы (Огонек).
Самой же семейной стала команда детского садика «Светлячок», за которую вместе со своими малышами на зеленый газон стадиона "Космос" вышли родители четырех семей: Козловы, Баловы, Мальцевы и Волосович!
Дипломы были вручены также в следующих номинациях:
- «Мой дедушка самый спортивный» - Александр Волосович (Светлячок) и Вадим Кривулько (Дюймовочка);
- «За справедливое и честное судейство» - Медербек Уулу Жусунбек, судья «Школы Юного арбитра» ОГАУ ФК «САХАЛИН»;
- «Лучший болельщик» - Александр Агеев (Жемчужина).
Большая группа организаторов и участников турнира отмечена благодарственными письмами. Особыми словами благодарности были отмечены инструкторы по физической культуре детских садиков.
Организационный комитет проекта «Спорт против подворотни» выражает благодарность за огромную поддержку коллективу городского парка и специалистам муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город», а также партнерам проекта - компаниям «Остов», «Северспецстрой» и «Армсахстрой».
По словам Андрея Хапочкина, уже в январе стартует очередной Чемпионат Детсадовской семейной спортивной лиги - «Хоккей в валенках».
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 15:51 Сегодня ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
09:01 Сегодня На Сахалине завершился сезон семейного детсадовского футбола
- 11:27 Сегодня Проезд по Кирпичной в Южно-Сахалинске закрыт из-за ремонта водопропускной трубы
09:43 Сегодня Греко-римляне с юга и севера Сахалина состязались в Ногликах
17:22 31 Октября В Сахалинской области в этом году капитально отремонтируют более 560 многоквартирных домов
17:14 1 Ноября Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
11:10 1 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии
- 12:39 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на этнографический диктант в центральную городскую библиотеку
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
Выбор редакции
- 15:48 Сегодня Сергей Надсадин проверил отремонтированные дворы Южно-Сахалинска
- 14:56 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится дискуссия «Обновление-2018»
- 12:21 Сегодня В Томари открылось хлебопекарное производство
- 09:43 Сегодня Греко-римляне с юга и севера Сахалина состязались в Ногликах
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?