Греко-римляне с юга и севера Сахалина состязались в Ногликах

В Ногликах прошел региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню народного единства. Медали оспаривали почти 100 борцов из Анивы, Ноглик, Охи, Тымовска и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежнйо политики Сахалинской области.

На церемонии открытия соревнований Олег Накагава (г. Анива) по поручению Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области вручил удостоверение и нагрудный знак «Судья Всероссийской категории» Евгению Савинову (п. Ноглики); удостоверение и нагрудный знак «Кандидат в мастера спорта» - Владиславу Кириллову (г. Оха), удостоверение и нагрудный знак «I спортивный разряд» - Михаилу Гуськову (г. Оха).

Как сообщают организаторы, победители и призеры были определены в четырех возрастных группах. Они награждены медалями и грамотами соответствующих степеней. А тренеры, чьи воспитанники, заняли первые места, отмечены памятными медалями.

В младшей возрастной группе (2007-2008 г.р.) победителями стали Денис Глушков (Оха, весовая категория до 29 кг), Андрей Ким (Южно-Сахалинск, 32 кг), Максим Прынзин (Анива, 35 кг), Владислав Гаврилов (Оха, 38 кг.), Илья Богатырев (Анива, 42 кг), Евгений Еременко (Ноглики, 50 кг).

Среди борцов 2005-2006 г.р. отличились Никита Урманов (Ноглики, 32 кг), Данил Иванов (Оха, 38 кг), Александр Барабанов (Южно-Сахалинск, 42 кг), Яков Белимов (Южно-Сахалинск, 47 кг), Владимир Цимбаленко (Тымовск, 50 кг), Артем Кашкаров (Южно-Сахалинск, 59 кг), Акоб Шагинян (Южно-Сахалинск, 69 кг).

В состязаниях юношей 2003-2004 г.р. лучше других проявили себя Арсений Зинченко (Оха, 47 кг), Тимофей Марцинкевич (Ноглики, 52 кг), Яков Ян (Анива, 60 кг), Ярослав Дубошин (Оха, 63 кг), Олег Ковалевский (Анива, 70 кг), Антон Добродомов (Ноглики, 78 кг).

В старшей возрастной группе (2001-2002 г.р.) на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись охинцы Владислав Кириллов (63 кг) и Михаил Гуськов (90 кг), а также анивчанин Максим Екимов (80 кг).

По решению судейской коллегии лучшими борцами регионального турнира были признаны Максим Екимов (Анива), Михаил Гуськов (Оха), Артем Кашкаров (Южно-Сахалинск), а лучшим судьей - Сергей Романов (Тымовск).