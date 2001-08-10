Лучших каратистов определят в Южно-Сахалинске

10 и 11 ноября в областном центре состоятся первенство и чемпионат Сахалинской области по каратэ. В соревнованиях примут участие 450 спортсменов. На татами выйдут сильнейшие каратисты области – победители и призеры международных и всероссийских соревнований. Это единоборцы из Холмска, Поронайска, Невельска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Среди них разыграют 58 комплектов наград. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Эти соревнования стали уже традиционными. Их главная цель – сформировать сборную команду Сахалинской области для участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, – отметили в региональной федерации каратэ.

Соревнования пройдут в СШОР восточных видов единоборств (ул.Ленина, 254 В). Бои начнутся 10 ноября в 10:00. А в 13 часов пройдет торжественная церемония открытия состязаний. 11 ноября схватки на татами продолжатся. Первый бой намечен на 10:00. Вход свободный.