В Южно-Сахалинске определили победителя спартакиады трудовых коллективов
В областном центре в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска состоялись соревнования по настольному теннису. Они стали завершающим этапом состязаний в рамках 3-й Спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Начиная с марта, 25 предприятий и организаций Южно-Сахалинска оспаривали первенство в лыжных гонках, шахматах, легкоатлетической эстафете, плавании, пулевой стрельбе, мини-футболе, а также в состязаниях нормативах комплекса ГТО.
- Ежегодно трудовые коллективы Южно-Сахалинска с большим желанием и энтузиазмом принимают участие в этом замечательном проекте, - отметила директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина. - Самой массовой по численности участников стала легко атлетическая эстафета, проходившая по улицам города Южно-Сахалинска 5 мая. Результаты Спартакиады показали отличную физическую подготовку множества трудовых коллективов. Радует, что в Спартакиаде появились свои постоянные участники и лидеры, а также соревновательная интрига, которая сохраняется на протяжении всех этапов.
В заключительном этапе Спартакиады основная борьба разыгралась между сильнейшими теннисистами — представителями команд Газпром трансгаз Томск, Сахалинского ПСО МЧС России, «Локомотив» и «Сахалин Энерджи».
В борьбе за 3 место за теннисным столом встретились команды «Локомотив» и «Сахалин Энерджи». Равные соперники провели блестящие встречи, но удача оказалась на стороне сотрудников компании «Сахалин Энерджи».
В ходе напряженной борьбы за первое место представители «Газпрома трансгаз Томск» провели блестящие поединки с командой Сахалинского ПСО МЧС России и завоевали «золото» соревнований.
По итогам соревновательных этапов третье место в спартакиаде досталось команде Сахалинского ПСО МЧС России. На втором месте расположилась команда «Газпром трансгаз Томск». Победителем 3-й Спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска стала команда Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
Торжественное награждение победителей и призеров спартакиады пройдет в конце ноября.
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