Сахалинские кикбоксёры померятся силами на турнире «Дети Севера»

Открытый турнир Смирныховского района по кикбоксингу «Дети Севера» впервые пройдёт на Сахалине. За пьедестал почёта поборются около 100 спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет. Мастерство ведения боя и несокрушимую волю к победе продемонстрируют кикбоксёры из Охи, Александровск-Сахалинского, Томари, Смирных и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежнйо политики Сахалинской области.

Областные соревнований пройдут в честь открытия отделения кикбоксинга в Смирных. В дальнейшем турнир планируется сделать ежегодным.

- Мы нацелены на развитие кикбоксинга в каждом муниципалитете области. Для нас в приоритете не только популяризация данного вида спорта, но и патриотическое воспитание молодёжи. Каждый наш спортсмен является участником всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», - отметил глава региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин. – Мы делаем всё, чтобы занятия проходили на качественном уровне. Стараемся обеспечивать секции грамотными преподавателями. К примеру, на сегодняшний день ребят из Смирных тренирует чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов и любителей Эрес Сарыглар.

Соревнования будут проходить с 10 по 11 ноября в спортивном центре «Арена» (пгт Смирных, ул.8 марта, д. 32). Церемония открытия турнира состоится 11 ноября в 14:00. Сахалинцев и гостей региона приглашают поболеть за островных спортсменов. Вход свободный.