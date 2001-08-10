Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинец занял второе место на всероссийских соревнованиях по карате

Сахалинец занял второе место на всероссийских соревнованиях по карате

Воспитанникспортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Артем Воротынов стал серебряным призёром всероссийских соревнований по каратэ "Кубок ТЭС" в Евпатории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В турнире принимали участие более 500 спортсменов из 15 регионов России, а так же Казахстана и ДНР. Сборную команду Сахалинской области представляли 12 спортсменов. Артем Воротынов завоевал серебряную медаль в дисциплине ката, выступая в возрастной категории 8-9 лет.

- Для Артема это были первые крупные соревнования, и он показал себя достойно. Все поединки были напряженные, но мы справились с поставленной перед нами задачей - попасть в финал, - рассказала тренер спортсмена Ольга Геннадьевна Рудых.

В десятку лучших каратистов вошли: Екатерина Жеребцова, Никита Тюрин и Александр Щербатов.

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