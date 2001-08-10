Сахалинские спортсменки вошли в команду сборной России по борьбе

В городе Выборг Ленинградской области состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе. В состязаниях поучаствовали девушки до 17 лет и юниорки до 20 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинскую область на соревнованиях представляла команда из 6 спортсменок. В состав островной сборной вошли Полина Купцова, Фарида Азизова, Софья Салтымакова, а также кандидаты в мастера спорта Полина Вербицкая, Кристина Пестунова и Анастасия Парохина.

- Это очень важные соревнования, потому что здесь отбирают спортсменов, которые попадут в сборную страны по кадетам и юниоркам. Негласно их называют переходной Россией, - отметил тренер Владимир Парохин.

За первое место на Всероссийских соревнованиях боролись 320 спортсменов из 33 регионов страны. По результатам поединков Анастасия Парохина стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов, и в очередной раз вошла в сборную страны (юниоры). Кроме этого, несколько сахалинок попали в резервный список сборной России. Это Фарида Азизова, которая оказалась на 5 месте в весовой категории до 43 кг и Полина Купцова, которая заняла 7 место в весе до 72 кг.