Почти 100 борцов приняли участие в «Кубке мэра» по спортивной борьбе в Невельске

В Невельске состоялся VI открытый турнир по спортивной борьбе на «Кубок мэра» городского округа. На ковер спортивного комплекса ДЮСШ вышли свыше 90 спортсменов из Анивы, Макарова, Невельска, Шахтерска и Южно-Сахалинска.

Сильнейших определили среди девочек 2008-2010 г.р., а также юношей 2006-2007 г.р., мальчиков 2008-2009, 2010-2011 г.р.

Соревнования длились целый день, гости и болельщики стали свидетелями интересных схваток, захватывающей борьбы и красивой техники, получили массу положительных впечатлений и заряд бодрости.

В итоге в командном зачете тройка лидеров выглядит следующим образом:

ДЮСШ (Невельск). СШ самбо и дзюдо (Южно-Сахалинск). СДЮСШОР по греко-римской борьбе (Южно-Сахалинск).

В турнире девочек (весовая категория до 28 кг) первенствовала Елизавета Шестакова из Шахтерска.

Среди мальчиков 2010-2011 г.р. отличились Алексей Федянин (до 22 кг), Евгений Шевелюк (до 28 кг), Георгий Мещеряков (свыше 31 кг) из Невельска, Гасан Фахритдинов из Южно-Сахалинска (до 25 кг), Ондар Менди из Анивы (до 31 кг).

В состязаниях мальчиков 2008-2009 г.р. первые места заняли невельчане Александр Швец (до 24 кг), Вадим Олейников (до 27 кг), Михаил Гоков (до 36 кг), а также южносахалинцы Даниил Соломатин (до 30 кг), Захар Василюк (до 33 кг),

У борцов 2006-2007 г.р. поздравления с победой принимали Никита Пачаевский (до 29 кг), Владислав Охрименко (до 32 кг), Руслан Маклаков (до 35 кг), Гасан Рамазанов (до 38 кг), Серафим Краснов (до 41 кг). Владислав Охрименко представлял Невельск, остальные победители – из островной столицы.

Организаторы подготовили специальные призы для наиболее отличившихся борцов. Их обладателями стали:

«Самый юный борец» - Муслим Расулов (Южно-Сахалинск).

«За волю к победе» - Никита Осипов (Шахтерск), Артем Романенко (Анива).

«За лучшую технику» - Руслан Маклаков (Южно-Сахалинск), Елизавета Шестакова (Шахтерск).

«За самую красивую схватку» - Евгений Шевелюк (Невельск) и Магомед Расулов (Южно-Сахалинск).

«Приз зрительских симпатий» - Михаил Гоков (Невельск).

«Лучший судья» - Бадможап Яглинов (Анива).

Организатором соревнований выступила администрация МО «Невельский городской округ» при активном участии Федерации спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков).

- Этот турнир был этапом отбора на дальневосточные соревнования, которые пройдут в ближайшие выходные во Владивостоке. В столицу Приморья поедут 15 сахалинских борцов, - подвел итог старший тренер сборной команды Сахалинской области по вольной борьбе Александр Ваулин.