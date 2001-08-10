Хоккеисты команды сахалинского «Кристалла» выиграли дальневосточный турнир

В Благовещенске состоялась первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей 2007 года рождения. Первый тур соревнований объединил шесть команд из Южно-Сахалинска, Магадана, Владивостока, Хабаровска, Якутска и Благовещенска. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта «Кристалл».

Островную столицу представляла команда из дворца спорта «Кристалл», которую тренирует Константин Пятаков. Уже после трех матчевых дней стало понятно, что лидерство турнира взяли сахалинские хоккеисты. Ребята вышли победителями в сражении с благовещенским «Форвардом» (счет 2:9), с «Полярными волками» из Якутска (счет 7:3) и с хабаровским «Амуром» (счет 1:8). Остальные матчи воспитанники Константина Пятакова из команды «Кристалл» провели не менее успешно, в результате став победителями первого тура первенства. На втором месте якутские «Полярные волки», бронза у «Адмирала» из Владивостока. Следует отметить, что это первые серьезные соревнования для команды «Кристалл» 2007 года рождения в новом игровом сезоне.

Участникам первенства ДФО предстоит сыграть еще два тура: в Хабаровске и Владивостоке, по круговой системе в каждом городе. Следующая встреча пройдет на новогодних каникулах в Хабаровске, а весной мальчишки будут резать коньками приморский лед. Таким образом, каждая из шести команд проведет в общей сложности по 15 матчей (по пять в каждом туре). Столь продолжительная турнирная дистанция позволит, получая опыт, перестраивать свой стиль в зависимости от конкретного соперника.

Кроме участия в дальневосточном первенстве, в планах у хоккеистов «Кристалла» турнир в Челябинске. Там с 5 по 8 декабря пройдет новогодний открытый турнир по хоккею среди юношей 2007 года рождения.