В средней школе №32 Новоалександровска прошел сеанс одновременной игры в шахматы

В СОШ № 32 Южно-Сахалинска состоялся сеанс одновременной игры в шахматы. Это третий этап проекта «Марафон школьных сеансов». Ранее подобные мероприятия были проведены в СОШ № 11 и гимназии № 3.

Отличительной особенностью акции, организационную поддержку которой оказывает МБУ «Спортивный город», является то, что сеансы одновременной игры в учебных заведениях города проводят не именитые шахматисты, а учащиеся данной школы или гимназии.

- Мы стараемся, чтобы в каждой школе сеансерами выступали именно ее ученики. А в школах, где шахматы не так хорошо развиты, привлекаются ребята из других образовательных учреждений, - говорит инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.

В СОШ № 32 в роли сеансеров выступили Тигран Мовсесян, Антон Тен и Семен Степанов. В течение двух часов они сыграли 30 партий, одержав победы в 29 из них.

- Ничья была зафиксирована в партии между Тиграном Мовсесяном и его младшим братом Давидом. Партия была очень упорной и завершилась в затяжном эндшпиле, - подвела итог Людмила Маринина.

Добавим, что следующую остановку проект «Марафон школьных сеансов» сделает в гимназии № 1. Гимназисты уже готовят дебюты и эндшпили к сеансу одновременной игры, который состоится здесь во второй половине ноября.

Источник: Пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.