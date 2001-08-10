В средней школе №32 Новоалександровска прошел сеанс одновременной игры в шахматы
В СОШ № 32 Южно-Сахалинска состоялся сеанс одновременной игры в шахматы. Это третий этап проекта «Марафон школьных сеансов». Ранее подобные мероприятия были проведены в СОШ № 11 и гимназии № 3.
Отличительной особенностью акции, организационную поддержку которой оказывает МБУ «Спортивный город», является то, что сеансы одновременной игры в учебных заведениях города проводят не именитые шахматисты, а учащиеся данной школы или гимназии.
- Мы стараемся, чтобы в каждой школе сеансерами выступали именно ее ученики. А в школах, где шахматы не так хорошо развиты, привлекаются ребята из других образовательных учреждений, - говорит инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.
В СОШ № 32 в роли сеансеров выступили Тигран Мовсесян, Антон Тен и Семен Степанов. В течение двух часов они сыграли 30 партий, одержав победы в 29 из них.
- Ничья была зафиксирована в партии между Тиграном Мовсесяном и его младшим братом Давидом. Партия была очень упорной и завершилась в затяжном эндшпиле, - подвела итог Людмила Маринина.
Добавим, что следующую остановку проект «Марафон школьных сеансов» сделает в гимназии № 1. Гимназисты уже готовят дебюты и эндшпили к сеансу одновременной игры, который состоится здесь во второй половине ноября.
Источник: Пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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