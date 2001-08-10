В Южно-Сахалинске прошли соревнования по настольному теннису
Сотрудники МЧС России всегда имели репутацию не только храбрых и отважных спасателей, но и разносторонне развитых людей. Они реализуют себя в различных сферах деятельности, круг которых очень широк. Вот и в спортивной жизни защитники общественного благополучия проявляют своё совершенство и индивидуальное мастерство. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
9 ноября в рамках спартакиады среди подразделений МЧС России, расположенных в Сахалинской области, состоялся турнир по настольному теннису. За звание лучшей команды боролись представители шести пожарных частей 1 отряда ФПС по Сахалинской области, а также Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. Соревнования проходили на базе пожарной части №7 и были посвящены памяти дознавателя Холмского отряда пожарной охраны Исаева Владимира Александровича, который погиб при исполнении служебных обязанностей.
Каждая команда состояла из 2 человек, которые должны были в 3 партиях обыграть команду соперника. Сет играется до момента набора одним из участников 11 очков. Стоит отметить, что если игрок выигрывает 2 сета подряд, 3 раунд не проводится, а вот если первая ракетка выиграла, а вторая проиграла, то встреча проходит парной игрой.
«Настольный теннис - очень популярная игра во всем мире. Активный вид спорта, требующий реакции, ловкости, четкой координации и грамотных тактических решений. Этот вид спорта весьма популярен в подразделениях МЧС России. После трудового дня участие в дружеских матчах помогает не только эмоционально расслабиться, отдохнуть, но и сплотить коллектив для плодотворной совместной работы на чрезвычайных ситуациях и пожарах. В рамках спартакиады остался последний этап – шахматы. После спартакиады будут подведены итоги, которые позволят выявить сильнейшее подразделение» - рассказал старший инспектор по боевой и физической подготовке ФГКУ «1 отряд ФПС по Сахалинской области» Константин Калитько.
В упорной борьбе в этом году победу завоевала команда пожарной части №1 (г. Южно-Сахалинск), переиграв в финале команду пожарной части №4 (г. Корсаков). Замкнула тройку лидеров команда поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова.
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