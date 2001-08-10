Юные хоккеисты Дальнего Востока приняли участие в соревнованиях «Матч звёзд» на Сахалине

Мероприятие проходило в рамках первого этапа Дальневосточного первенства России по хоккею среди юношей 2006 года рождения, стартовавшего в островном регионе 5 ноября. В соревнованиях принимают участие шесть хоккейных дружин - две команды «Амур ДВ» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Трансбункер» (Ванино), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), а также специально приглашенная команда – «Селект» из Республики Корея, выступающая вне зачёта.

- В этом году соревнования проходят на высоком уровне, команды отлично подготовлены и рвутся к победе, - отметила судья сахалинской федерации хоккея Ирина Шимко. – Поскольку игры очень тяжёлые как в физическом, так и эмоциональном планах, мы решили немного разрядить обстановку, дать командам развеяться и зарядить позитивом. А именно - провести весёлые хоккейные старты, чтобы спортсмены могли весело отдохнуть, не теряя формы, и выйти на решающие игры бодрыми и с позитивным настроем.

Соревнования шли в весёлой и дружественной атмосфере. Организаторы постарались сделать так, чтобы интересно было не только хоккеистам, но и болельщикам. Примечательно, что за пьедестал почёта весёлых стартов боролись только лучшие игроки команд, остальные участники болели за своих товарищей на трибунах.

Спортсмены померились силами в эстафетах с шайбой и без, конкурсе буллитов, состязаниях вратарей и многих других испытаниях. При этом конкурс буллитов разделили на две части – техническую и импровизационную. В последней юные хоккеисты смогли проявить фантазию и смекалку, удивляя соперника различными «трюками». Спортсмены отодвигали ворота за спиной вратаря, пока тот следил за броском, переодевали игроков в форму другой команды и так далее. Смех и восторг не смолкал в зале. Мероприятие доставило удовольствие как детям, так и взрослым болельщикам.

По итогу «Матча звёзд» победу одержала сахалинская команда «Кристалл», второе место занял владивостоксий «Адмирал», а почётное третье - «Селект» из Южной Корея. Вместе с тем никто не ушёл без подарка – каждая команда получила фирменную атрибутику и сладкие подарки в виде больших вкусных тортов.

- Мероприятие отличное, можно было бы и ещё раз повторить, с удовольствием бы поучаствовал, - поделился нападающий «Кристалла» Егор Листвин. - Такие весёлые старты поднимают настроение и боевой дух всей команде. К тому же дают возможность подружиться с другими коллективами.

Помимо игр, в этот день для ребят организовали поездку на музейно-мемориальный комплекс «Победа» и СТК «Горный воздух».

Первый отборочный этап Дальневосточного первенства России продлится до 10 ноября. Следующие этапы пройдут в январе и марте 2019 года. Победители отправятся в Москву на финальные соревнования.

Ичсточник: пресс-служба министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.