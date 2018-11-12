Южносахалинцев приглашают проголосовать за проект «Социальный фитнес»

Южносахалинцам предлагают поддержать проект «Социальный фитнес», вышедший в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России», направленный на поддержку социально значимых волонтёрских инициатив. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

За короткое время проект попал в ТОП 10, обойдя около 16 000 участников со всей России. Сейчас «Социальный фитнес» на третьем месте по рейтингу в номинации «Вокруг меня» (старше 18 лет).

Отдать свой голос и приблизить сахалинцев к победе можно на официальном сайте конкурса «Доброволец России». По итогам голосования, которое продлится до 15 ноября включительно, будут определены по три победителя в каждой номинации.

Напомним, «Социальный фитнес» реализуется в Южно-Сахалинске с 2013 года. Сейчас на площадках проекта, в том числе и в планировочных районах, абсолютно бесплатно занимается свыше 200 сторонников здорового образа жизни.