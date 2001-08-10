Канатную дорогу на «Горном воздухе» подготовят к зимнему сезону

С 15 по 23 ноября пройдут регламентные работы на гондольно-кресельной канатной дороге «Горного воздуха». Техническое обслуживание и проверку оборудования проведут на первой секции. Для этого на Сахалин приедет представитель фирмы производителя из Австрии.

Подобные работы проводят каждый год перед началом зимнего сезона. В это время канатная дорога не функционирует.

Напомню, в летнее время прокатиться до верхушки горы Большевик жители могут по пятницам, суббота и воскресеньям. С 15 по 22 ноября это будет невозможно. Канатная дорога заработает в привычном режиме с 30 ноября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.