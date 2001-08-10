Сахалинские хоккеисты победили в первом этапе первенства Дальнего Востока
Первый этап первенства Дальнего Востока по хоккею среди игроков 2006 года рождения завершился в Южно-Сахалинске 10 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Команды из Хабаровска, Владивостока, Ванино, Южной Кореи и Южно-Сахалинска соперничали на льду «Арены-Сити» в течение недели и провели по пять матчей.
В заключительный день турнира в активе воспитанников тренера Александра Скворцова команды – «Кристалл» – было 13 очков и безусловная победа. Сахалинские спортсмены успешно провели четыре матча против «Адмирала», «Амура-ДВ» и команды «Селект», уступив лишь «Трансбункеру» из Ванино в овертайме. Помимо основных игр, сахалинские хоккеисты стали лидерами в специально проведенном «Матче звезд» в рамках первенства.
В финальном поединке сахалинские хоккеисты. Вторую строчку турнирной таблицы занял «Адмирал» из Владивостока. А на третьем месте южнокорейская команда «Селект».
Следующий этап первенства Дальнего Востока состоится в январе, в одном из городов команд-участниц, третий этап пройдет в марте. По итогам всех игр команда, набравшая наибольшее количество баллов, будет представлять Дальневосточный федеральный округ на первенстве России.
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