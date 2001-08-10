Сахалинские шахматисты успешно выступили на дальневосточных соревнованиях
Во Владивостоке завершилось первенство ДФО по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Заключительным видом программы стал блиц-турнир.
Сахалинские шахматисты в целом выступили успешно: практически всем удалось выйти в плюс (то есть, набрать более 50% возможных очков).
В турнире до 11 лет Михаил Бамбизо занял 8-е место (6 очков из 11). Владислав Черняев в турнире до 13 лет также набрал 6 очков, что позволило ему занять 9-е место среди 22 участников. У Алисы Марининой – 5 очков (15-е место).
Артем Хуснулгатин финишировал на 6-м месте, набрав 6,5 очков из 11 в турнире до 15 лет. У девушек этой возрастной группы Регина Любарская показала пятый результат среди семи участниц (3 очка из 6).
В турнире до 17 лет Павел Лозовский набрал 7 очков из 11 (5-е место), а Георгий Егоров – на пол-очка меньше (7-е место).
И, наконец, в возрастной группе до 19 лет у Николая Семенова 3,5 очка из 7. Он занял пятое место среди восьми шахматистов.
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