Лучшие боксеры Сахалина и Хоккайдо сразятся в бою

18 ноября пройдет первая Международная матчевая встреча по боксу Сахалин-Хоккайдо. На ринг выйдут сильнейшие спортсмены двух регионов. Сахалинскую область представят лучшие боксеры из Южно-Сахалинска и Корсакова. В их числе Дмитрий Стоян, Никита Калинин и Анатолий Юн, сообщили ТИА «Острова в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Организаторы встречи – региональная федерация бокса, а также министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Генеральный партнёр мероприятия – Восточная горнорудная компания.

Боксеры выйдут на ринг спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман», который находится в Корсакове по адресу улица Федько, дом 1/1. Начало встречи намечено на 14 часов. Вход свободный.