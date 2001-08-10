Маленькие сахалинцы смогут бесплатно покататься на коньках в «Кристалле»

Юных сахалинцев от 4 до 7 лет и их родителей дворец спорта «Кристалл» вновь приглашает на открытый урок по фигурному катанию. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.

18 ноября с 13:00 до 14:00 маленькие гости смогут покататься на коньках или сделать первые шаги на льду, родители познакомятся с тренерским составом отделения, узнают о расписании занятий и о порядке зачисления в группу.

Родителей просят учесть, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для новичков, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления. В распоряжении юных гостей также будет находиться специальный инвентарь для страховки на льду.

Гостей просят приходить за 20 минут до начала мероприятия. Вход на занятие свободный. Прокат коньков, при наличии размерного ряда, бесплатный.

Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-094-88-68.