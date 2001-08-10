Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске

Городские соревнования по спортивной гимнастике в предстоящую субботу – 17 ноября – пройдут в спортивном зале дворца детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска.

За медали первенства будут бороться более 90 представителей региональной федерации спортивной гимнастики, воспитанники дворца спорта «Кристалл» и ДДюТ. Спортсмены будут выступать по программам от третьего юношеского до первого взрослого разрядов.

Девочкам предстоит продемонстрировать программы на таких снарядах как бревно, брусья, вольные упражнения и опорный прыжок. У мальчиков в программе многоборья шесть обязательных элементов на перекладине, коне, кольцах, брусьях, а также опорный прыжок и вольные упражнения.

Первыми в борьбу за медали соревнований вступят девочки. Они начнут выступление в 10:00 часов. В полдень состоится торжественный парад открытия первенства. После этого в 13:00 часов состязание за награды соревнований продолжат мальчики.

Организаторы приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска поддержать юных спортсменов по адресу Коммунистический пр., 20, сообщили ТИА «Острова» в «Кристалле».