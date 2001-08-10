Ледовые арены для «Детей Азии» проверили на качество
Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России и второй вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник провел рейд по площадкам проведения международных игр «Дети Азии». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Технический контролер посетил дворец спорта «Кристалл», «Арену сити» и учебно-тренировочный центр «Восток». Александр Лакерник проверил качество льда и условия, созданные для участников игр «Дети Азии», которые выступят в двух видах спорта: фигурном катании и шорт-треке.
- Я остался доволен. Катки подходят, лед очень хороший. Конечно, есть недочеты, но все это исправимо. Я приезжаю как раз для того, чтобы указать на такие мелочи до начала соревнований. Зато потом все пройдет идеально, - отметил Александр Лакерник.
Во время своей поездки технический делегат также встретился со спортсменами и тренерами.
- Александр Рафимович провел собрание и с нашими судьями-общественниками, которые будут помогать на «Детях Азии». Он объяснил им, что такое международные игры, какие есть особенности их проведения, - рассказала тренер по фигурному катанию Елена Серковская.
До конца года Александр Лакерник вновь прибудет на Сахалин. В планах - проведение полноценного семинара для островных судей. В областном центре уже были представители других спортивных федераций страны. До конца года Сахалин посетит специалист, который проверит готовность трасс для сноубордистов.
Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие 1500 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей.
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