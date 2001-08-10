Детсадовцы областного центра сразились в хоккей
На площадке детского сада «Ручеек» прошел финал турнира «Хоккей с мячом». Реализация проекта стала возможной благодаря его победе в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город» на соискание муниципального гранта, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Завершающие игры турнира по хоккею с мячом собрали на обновленной спортивной площадке детского сада «Ручеек» в Дальнем юных спортсменов в возрасте от 5 до 7 лет. В финал вошли команды Сахалинской региональной общественной организации «Спортивный клуб «Армейский рукопашный бой», детских садов № 57 «Бусинка» и № 58 «Ручеек».
Как рассказала руководитель проекта Диана Анисимова, на средства гранта в начале нового учебного года закупили форму для малышей для детского мини-хоккея, установили ограждение площадки.
- В летние месяцы началось обучение детей элементам спортивной игры хоккей с мячом. В октябре по учреждениям прошли отборочные туры. Помимо тренировочного процесса ребята занимались и творческими моментами: мы провели фотовыставку и выставку детских рисунков «Наш хоккей». Интерес у ребят огромный, и это здорово - значит, мы добились своей цели. Авторский коллектив проекта признателен всем, кто помогал сделать жизнь наших воспитанников ярче, а их самих - спортивнее, - рассказала Диана Анисимова.
Победителем турнира стала команда СРОО «СК «Армейский рукопашный бой». Второе место с равным количеством голов разделили между собой дошкольники из «Бусинки» и «Ручейка». Все дети получили дипломы и сладкие призы. Заключительной частью спортивного праздника стало чаепитие на свежем воздухе с самоваром, баранками и сладкой выпечкой.
По словам ведущего советника департамента внутренней политики Татьяны Первухиной, за более чем 16 лет проведения конкурса «Мы и наш город» было профинансировано 250 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. Ознакомиться с положением о ежегодном конкурсе можно на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Отдел по связям с общественностью Департамента внутренней политики» или по телефону 300-814 (доб. 7).
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