Горнолыжный спуск в Томари готовят к сезону

Склоны горнолыжного комплекса в Томари начали покрывать снегом. Специалисты комплекса запустили системы искусственного оснежения трасс. Работы ведут уже несколько дней, уточнили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

- Температура уже позволяет проводить работы. Ночью у нас доходит до -7 градусов. Не знаю насколько быстро будет идти этот процесс. Все-таки от погоды многое зависит. Хочется, чтобы естественного снега тоже подкинуло, - рассказал директор ДЮСШ города Томари Юрий Капранов. – Если температура опуститься до нуля градусов, то снег начнет таять и процесс затянется. Надеемся, что с погодой нам все-таки повезет.

Горнолыжный комплекс в городе Томари - часть центра зимних видов спорта при местной детско-юношеской спортивной школе. Его реконструкция завершилась в 2017 году. Комплекс включает в себя четыре подготовленных горнолыжных трассы, оснащенные современными системами освещения и искусственного снегообразования, буксировочную канатную дорогу с пропускной способностью 500 человек в час и отапливаемое сервисное здание с раздевалками, санузлами и пунктом проката.

На базе комплекса проводятся районные и областные соревнования, проходят тренировочные сборы воспитанников сахалинских школ олимпийского резерва.

В последние годы комплекс очень популярен не только среди спортсменов и жителей Томари. Сюда приезжают любители сноуборда и горных лыж областного центра, Анивы, Невельска, Корсакова и других городов.