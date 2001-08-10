Сборная Корсакова завоевала золотые медали мужского чемпионата области по волейболу
В Южно-Сахалинске завершился мужской чемпионат островного региона по волейболу. Участниками состязаний были девять команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Как пояснили в РОО «Сахалинская федерация волейбола», чемпионат области – один из старейших турниров в островном регионе. Впервые он был проведен на севере Сахалина еще до начала Второй Мировой войны.
В этом году состязания собрали рекордное за последние годы количество участников. По традиции, турнир прошел в два этапа. Сначала – игры в подгруппах, затем – полуфиналы и стыковые матчи.
Волею жребия в подгруппе «А» играли «Авангард» (Поронайск), ВЦ «Сахалин», ЮСПК и «Шторм» (все – Южно-Сахалинск); в подгруппе «Б» - СахГУ и «Динамо» (обе – Южно-Сахалинск), а также сборные Анивы, Корсакова и Охи.
В подгруппе «А» три победы одержал ВЦ «Сахалин». Причем, все - с разным счетом (3:0 – ЮСПК, 3:1 – «Авангард», 3:2 – «Шторм»). Следом за ним финишировал «Авангард», который в борьбу за путевку в полуфинал победил «Шторм» на тай-брейке.
В подгруппе «Б» вне конкуренции была сборная Корсакова, в четырех матчах не проигравшая соперникам ни одной партии. Второе место, позволившее продолжить борьбу за награды в полуфинале, заняло «Динамо». Следом за ним – Оха, Анива и СахГУ.
Полуфиналы принесли следующие результаты:
Корсаков – ВЦ «Сахалин» - 3:0.
«Динамо» - «Авангард» - 3:0.
В матче за 7-е место волейболисты СахГУ нанесли поражение Аниве (3:1). В игре за 5-е место Оха оказалась сильнее «Шторма» (3:1).
Бронзовыми призерами чемпионата стали юные воспитанники ВЦ «Сахалин». В матче за третье место они в трех партиях одолели «Авангард» из Поронайска.
А в финале сборная Корсакова справилась с сопротивлением «Динамо» и добилась убедительной победы – 3:0.
Итоговое положение:
- Корсаков.
- «Динамо» (Южно-Сахалинск).
- ВЦ «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
- «Авангард» (Поронайск).
- Оха.
- «Шторм» (Южно-Сахалинск).
- СахГУ (Южно-Сахалинск).
- Анива.
- ЮСПК (Южно-Сахалинск).
Лучшими игроками чемпионата были признаны Сергей Савранчук (Корсаков), Евгений Титов («Динамо») и Олег Наумкин (ВЦ «Сахалин»).
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