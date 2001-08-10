Участники второго этапа Кубка области стремились попасть в «десятку» и в сборную команду островного региона

В Южно-Сахалинске состоялся второй этап открытого Кубка Сахалинской области по пулевой стрельбе, посвященного 73-й годовщине победы во Второй Мировой войне. На огневой рубеж вышли стрелки из островной столицы, Анивы, Ноглик, Корсакова, Томари, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалиснкой области.

- Наши старты являются отборочными перед всероссийскими соревнованиями, которые пройдут в декабре, - сказал главный судья открытого Кубка области Геннадий Лаптев.

На церемонии открытия участников приветствовал депутат областной думы, член попечительного совета регионального фонда «Родные острова» Игорь Янчук. Он вручил тренеру-общественнику Геннадию Зотову ноутбук.

Это ценный и долгожданный подарок. Дело в том, что в секции стрельбы Троицкого детского дома есть прибор «СКАТ», предназначенный для распознавания ошибок стрелка. Однако не было ноутбука, без которого прибор не может работать. Благодаря «Родным островам» у ребят появилась возможность анализировать и устранять свои ошибки.

- Все держится на энтузиастах. Стрелковый спорт в Троицком развивается благодаря усилиям тренера-общественника Геннадия Зотова. Когда первые ребята пришли на занятия к нему, то для тренировок оборудовали часть коридора. Сейчас у спортсменов и их наставника есть тир, на базе которого проходят не только тренировки, но и даже соревнования. И мы такие начинания будем поддерживать, - подчеркнул Игорь Янчук.

- Для нас такое оборудование было просто необходимо. Сейчас у нас в секции занимаются порядка 30 детей. Прибор позволяет заметить типичные ошибки и над ними работать. Он рисует траекторию движения оружия, - сказал в ответном слове Геннадий Зотов.

Состязания прошли в двухдневном формате. Первый день – квалификация, второй – финал. Самых метких определили в упражнениях ВП-4, ВП-6, ПП-2, ПП-3.

- Соревнования – это не только возможность попасть в сборную области, но и выполнить разрядные нормативы, - говорит Геннадий Лаптев.

Надо сказать, что стрелки проявили себя во всей красе. По итогам Кубка области 46 человек выполнили нормативы массовых разрядов, 13 – I спортивного разряда, двое – КМС, а Ольга Аверкина – мастера спорта.

В упражнении ВП-6 (пневматическая винтовка) лучший результат показал Даниил Берестов из Томари. В упражнении ВП-4 самой меткой оказалась Ольга Аверкина из Южно-Сахалинска. В стрельбе из пневматического пистолета у женщин победила Наталья Моисеева (упражнение ПП-2), а у мужчин – Иван Здориков (упражнение ПП-3).

В абсолютном первенстве в стрельбе из винтовки не было равных Алексею Дудину (Томари), а из пистолета – Ивану Здорикову.

По сумме двух этапов первое место заняли Виктор Шилов и Наталья Моисеева (стрельба из пневматического пистолета), а также Даниил Берестов и Ольга Аверкина (стрельба из пневматической винтовки).