Второй этап Сахалинской школы гольфа состоялся в областном центре

Первое занятие в рамках Сахалинской школы гольфа состоялось в начале ноября. Тогда научиться мастерству владения клюшкой вызвались учащиеся южносахалинской Восточной гимназии, школ №1 и №5 областного центра и СОШ №5 села Троицкого. На второе занятия к начинающим гольфистам присоединились школьники СОШ №16 и СОШ №1. В каждой команде по четыре участника - два мальчика и две девочки.

Второе занятие состояло в изучении трех "позиций". В первом задании спортсменам предстояло за наименьшее количество ударов пройти лунку, используя только клюшку роллер. Второе заключалось в контроле своего удара, где необходимо пройти лунку не выходя за границы аута. А третье, самое сложное по признанию организаторов, представляло собой "мишень". Участнику стоя лицом к стене на расстоянии 7 метров, нужно было ударить клюшкой по мячу так, чтобы он, отскочив от стены, попал точно в мишень.

По итогам состязаний все три призовых места в командном зачете забрали учащиеся Восточной гимназии Южно-Сахалинска. В личном первенстве лучшими стали Валерий Дьячков и Ника Матюхина. Они получили в подарок от Сахалинской федерации развития гольфа сертификат на 18-ти луночную игру на стимуляторе вместе со своими друзьями.

Школьная лига гольфа продлится до конца весны 2019 года. Всего юным островитянам предстоит пройти пять этапов, сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.