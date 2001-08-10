Веселые старты объединили семьи учащихся двух школ Южно-Сахалинска
Сегодня в спортивном зале школы №32 в рамках проекта «Детский спорт» и «Крепкая семья» прошел веселый спортивный праздник, объединивший семьи учащихся начальных классов двух школ № 30 (пл-р Луговое) и 32 (пл-р Ново-Александровск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Торжественную часть открыли приветствия от координаторов проекта «Детский спорт» Арсена Магомедова и «Крепкая семья» Светланы Бетнарской. Слова напутствия и пожелания спортивной удачи адресовала всем участникам директор департамента образования Анастасия Киктева.
- Такие совместные мероприятия позволяют объединить ради общей цели развития детей родительскую и педагогическую общественность. Благодаря сотрудничеству есть и возможность расширить для ребят рамки образовательного учреждения и помочь им обзавестись новыми друзьями. Ну как, если не личным примером, вдохновить своих детей на активный образ жизни и занятия спортом, - отметила она.
Перед тем как семейные команды вышли на старт, всем участникам предложили немного размяться под руководством старшеклассников школы № 32. Затем попробовать свои силы в бросании мяча, прыжках в длину, эстафетах и показать выносливость в ряде других испытаний вышли 9 команд. В каждую вошли один ребенок и два взрослых.
По словам директора школы №32, координатора проекта «Крепкая семья» Светланы Бетнарской, судьи были единогласны и призовые места заняли все команды-участники. Особенно отметили семью Щемелевых. Четвероклассница Катя и ее родители одни из тех, кто активно участвуют в общешкольных спортивных мероприятиях. Папа Кати еще и тренер-общественник дворовых команд по футболу, так что он хорошо знаком мальчишкам из окрестных домов.
Завершили мероприятие чаепитием.
Напомним, что ближайшее мероприятие по проекту намечено на 8 декабря. На базе спортивного зала школы № 31 пройдут спортивные состязания между командами школы № 31 и №18.
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