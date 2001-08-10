Сахалинские черлидеры завоевали десятки медалей на приморской танцевальной олимпиаде

Во Владивостоке состоялась традиционная приморская танцевальная олимпиада, в рамках которой прошли открытые краевые соревнования по чирспорту, а также фестиваль «Восходящие звезды». Выступили и сахалинские спортсмены.

В состязаниях приняли участие больше 500 человек из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей. Островной регион представляли воспитанницы островной школы танца «Грейс».

Выступая в рамках фестиваля «Восходящие звезды» сахалинки завоевали больше 15 медалей. В дисциплине «Чир фристайл соло» среди женщин золото и серебро оказалось в активе сахалинских спортсменок. Первое место завоевала Анна Чун, второй стал Ксения Кучкина. Также Анна стала лучшей в «Чир хип-хоп соло».

В «Чир фристайл двойка» и «Чир джаз двойка» первенствовали Анна Чун и Виктория Трубицина.

Анастасия Баранова и Милена Зырянова стали победительницами в дисциплине «Чир фристайл двойка» среди девочек. В этой же номинации серебро завоевали Анна Новохатская и Полина Сим. В другой дисциплине «Чир джаз двойка» Анна и Полина также завоевали серебряные награды. В «Чир хип хоп соло девочки» бронзовая награда досталась Анастасии Барановой.

Среди самых маленьких спортсменов, категории «Беби» в «Чир фристайл двойки» лучшими стали Альбина Ри и Ангелина Коломоец. Ангелина завоевала еще одну медаль в индивидуальной номинации «Чир джаз соло», а Альбина стала победительницей в «чир хип-хоп соло беби».

В групповом зачете дисциплины «Чир фристайл» золотая награда также в активе сахалинских спортсменок – Grace Stars. Среди юниорок в «Чир джаз группа» победу одержали Grace Cherry.

Выступая в зачет открытых краевых соревнований сахалинские черлидеры добавили медалей в копилку Сахалинской области.

Анна Чун и Виктория Трубицина стали лучшими в «Чир фристайл двойка» и «Чир джаз двойка» среди женщин. Двойка Анастасия Баранова и Милена Зырянова стала победительницей в категории «Чир фристайл», а в «Чир хип-хоп» девочки завоевали бронзовую награду.

В дисциплине «Чир джаз двойка» среди девочек серебряную награду завоевали Илона Мельникова и Анна Волошинская, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.