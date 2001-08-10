Сахалинские фигуристы завоевали медали на первенстве в Хабаровске
На прошлой неделе в Хабаровске завершилось открытое первенство по фигурному катанию, которое объединило более ста спортсменов от 7 до 17 лет из Артема, Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Островную столицу представили семь спортсменов отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл». Это воспитанники тренеров Анны Горошко, Елены Серковской и Алексея Ким от 7 до 10 лет. Об этом ТИА «Острова» рассказали во дворце спорта «Кристалл».
Это не первое выступление фигуристов «Кристалла» в дальневосточной столице. Спортсмены регулярно становятся участниками хабаровского первенства. На этот раз, как отметила тренер, сопровождавшая ребят, конкуренция была сильной. Тем не менее, это обстоятельство не помешало нашим спортсменкам подняться на пьедестал почета.
Сахалинские фигуристки выступали по программам от первого до третьего юношеских разрядов. Из числа островной команды призовые места заняли трое спортсменов. Серебряную медаль завоевала Варвара Мухортова, третьи места заняли Эм Мария и Серафима Парахина.
Совсем скоро спортсменов ждет крупное областное первенство по фигурному катанию, которое объединит спортсменов из нескольких городов Дальнего Востока и пройдет в Южно-Сахалинске в начале декабря. Соревнования станут очередным испытанием для сахалинских фигуристов, и вновь предоставят возможность завоевать призовые места.
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