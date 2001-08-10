Сахалинские тхэквондисты завоевали 6 наград всероссийских соревнованиях в Одинцово

Сборная Сахалинской области по тхэквондо МФТ завоевала шесть наград Чемпионата и Первенства России, из которых два золота, серебро и три бронзы. Спортсмены состязались по программам: туль (сочетание атакующих и защитных движений. Технический комплекс для того, чтобы ученики могли тренироваться как в группе, так и самостоятельно, воспитывая технику, не причиняя увечий друг другу), спарринг, спецтехника и силовое разбивание.

Две золотые награды завоевал Даниил Волохов, одну по программе туль, вторую в силовом разбивании. Тренируется спортсмен под руководством тренера Сергея Че.

Серебро в программе туль досталось Всеволоду Ковалеву (тренер Сергея Че).

Бронзовых наград удостоились Александр Дю в спарринге и спецтехнике (тренер Ан Сухаги), Евгений Комаров в специальной технике (тренер Син Тон Гун), и Артем Полютов по программе туль.

Также островная сборная стала серебряным призеров в командном зачете по спаррингу, и бронзовым по программе спецтехники.

- Мы довольны результатом, но все же нам есть над чем работать. Сейчас у нас происходит подготовка к очередному всероссийскому турниру по тхэквондо МФТ. Спортсмены проявили свое мужество, целеустремленность, и практически выложились по максимуму,- отметил тренер Сергей Че.