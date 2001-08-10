Сахалинские фигуристы вернулись в Южно-Сахалинск из Сочи
С 1 по 24 ноября шестнадцать воспитанников дворца спорта «Кристалл» были заняты увлекательными мероприятиями в рамках очередной смены по фигурному катанию образовательного центра «Сириус» в Сочи. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта «Кристалл».
Занятия по общефизической подготовке, хореографии и ледовые тренировки проходили на территории олимпийских объектов 4-5 раз в день. Помимо спортивных тренировок под руководством олимпийских чемпионов и участников Олимпийских игр, педагогов высшей квалификации в ежедневное расписание юных островных фигуристов входили различные занятия, направленные на расширение кругозора и дающие возможность ребятам из разных регионов и сфер деятельности познакомиться друг с другом.
В насыщенном графике тренировочных занятий нашлось место и учебной программе – после утренней зарядки ребята отправлялись в школу, где были заняты на уроках в соответствии со школьной программой.
Всего в ноябрьской смене «Сириуса» по фигурному катанию приняли участие 28 спортсменов. Наряду с ребятами из Южно-Сахалинска в образовательной смене участвовали двенадцать спортсменов из Саратова. В заключение череды тренировок фигуристы приняли участие в показательных выступлениях, которыми подвели итоги прошедшего подготовительного этапа в «Сириусе».
Фигуристы дворца спорта «Кристалл» уже во второй раз становятся участниками авторских программ на базе «Сириуса». Год назад другая группа спортсменов «Кристалла» уже прошла обучение в Центре. Не исключено, что следующими счастливчиками, которые получат приглашение от образовательного центра «Сириус» станут хоккеисты «Кристалла».
Приглашение спортсменов, достижения которых соответствуют критериям отбора, на образовательные программы Центра осуществляется на основании решения экспертного совета фонда «Талант и успех». Согласно регламенту «Сириуса», основными критериями отбора спортсменов являются следующие условия: возраст от 10 до 17 лет, обучение в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 5-го по 11-й класс и гражданство Российской Федерации, а также наличие высоких спортивных результатов, показанных на региональных, всероссийских или международных соревнованиях. Все расходы по проезду, размещению и питанию детей несет образовательный центр «Сириус», что, собственно, и является главным принципом фонда.
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